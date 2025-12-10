Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La comunidad educativa celebra el Día de los Derechos Humanos con la entrega del V Premio del Club de la Constitución

Cuatro alumnos de Primaria y Secundaria reciben el galardón por sus redacciones sobre el derecho a la vivienda digna y a un medio ambiente adecuado

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

La delegada de territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha asistido a ... la entrega de V Premio del Club de la Constitución, una iniciativa que cumple cinco años con el objetivo de fomentar entre el alumnado el conocimiento y la reflexión sobre los valores y derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. El acto se ha desarrollado en el salón de actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  8. 8 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  9. 9 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La comunidad educativa celebra el Día de los Derechos Humanos con la entrega del V Premio del Club de la Constitución

La comunidad educativa celebra el Día de los Derechos Humanos con la entrega del V Premio del Club de la Constitución