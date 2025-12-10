La comunidad educativa celebra el Día de los Derechos Humanos con la entrega del V Premio del Club de la Constitución
Cuatro alumnos de Primaria y Secundaria reciben el galardón por sus redacciones sobre el derecho a la vivienda digna y a un medio ambiente adecuado
Ideal
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:49
La delegada de territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha asistido a ... la entrega de V Premio del Club de la Constitución, una iniciativa que cumple cinco años con el objetivo de fomentar entre el alumnado el conocimiento y la reflexión sobre los valores y derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. El acto se ha desarrollado en el salón de actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
A la ceremonia, celebrada de manera significativa en el Día de los Derechos Humanos, también han asistido Francisco Martín-Recuerda, presidente del Club de la Constitución; Víctor López Palomo, en representación de Caja Rural Granada (entidad colaboradora);Manuel Morales, secretario general del Club, y Rogelio Muñoz Oya, presidente del Jurado.
En su intervención, la delegada destacó el valor pedagógico de un proyecto que «siembra en nuestros jóvenes el conocimiento y el aprecio por nuestra Ley Fundamental». Subrayó la relevancia de los artículos trabajados en esta edición –el 47 (derecho a una vivienda digna) y el 45 (derecho y deber de proteger el medio ambiente)–, calificándolos de «pilares esenciales para una vida digna y para el futuro de nuestro planeta». Además, celebró la amplia participación en esta quinta edición, con 48 alumnos de 9 centros educativos de la provincia.
Los premios, consistentes en material electrónico de apoyo escolar para el alumnado y sus centros educativos, diplomas acreditativos, un ejemplar de la Constitución y otro de los Cuentos de la Alhambra, fueron entregados por la Delegada Territorial y el Presidente del Club de la Constitución.
El acto contó con la emotiva lectura de fragmentos de las redacciones ganadoras y de los artículos constitucionales que las inspiraron, simbolizando la conexión entre el texto de 1978 y la visión de las nuevas generaciones.
El Club de la Constitución, a través de este premio y con la colaboración de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, reafirma su objetivo estatutario de difundir los valores constitucionales de justicia, igualdad y progreso. Esta iniciativa se consolida como un referente educativo que trasciende las aulas, formando a ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con los pilares de nuestra convivencia democrática.
El acto concluyó con una foto de familia que reunió a los estudiantes premiados, sus familias, docentes, el jurado y las autoridades, poniendo un broche final a una jornada que celebra el talento, el esfuerzo y los valores que nos unen como sociedad.
Premiados
El jurado, reunido el pasado 1 de diciembre, otorgó por unanimidad los siguientes premios:
-Categoría Educación Primaria:
Primer Premio: Sofía Padial Moreno (6º de Primaria, Colegio San Agustín de Granada), por la redacción titulada «La puerta 45 de la casa roja y dorada del bosque».
Segundo Premio: Valentina López Duro (6º de Primaria, Colegio San Agustín de Granada), por «La estrella del techo».
-Categoría Educación Secundaria:
Primer Premio: Ángela Morales Segura (4º de la ESO, Colegio Santa María del Llano FESD de Ogíjares), por «Proyecto 47».
Segundo Premio: Iván Castilla Coca (1º de la ESO, Ecoescuela CEIP Inmaculada de El Salar), por «La esperanza del sol».
