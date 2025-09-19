Compromiso, solidaridad y mucho humor en la gala anual de la enfermería granadina

Rafa y Álex hicieron su aparición estelar poco antes de las siete de la tarde. Actores del grupo de teatro de improvisación La Tetera, aterrizaron ... en el auditorio de Caja Rural con una misión muy especial: añadir su tan característico toque de humor a los X Premios y Reconocimientos del Colegio Oficial de Enfermería de Granada (Codegra). Entre guiños y bromas, este dúo cómico empujó a los asistentes a hacer la ola, incluso dejó la voz cantante en manos del colegiado más nuevo de la sala, en un arranque de la gala anual más esperada por todos los enfermeros granadinos.

El compromiso, la dedicación y la solidaridad de tantas personas e instituciones que reivindican la profesión y hacen posible una sociedad más justa ganaron fuerza en esta cita. El hielo lo rompió la nueva presidenta de Codegra desde este verano, Raquel Rodríguez Blanque, que entregó el reconocimiento al colegiado de Honor a Indalecio Sánchez-Montesinos, delegado de Salud en Granada, «por ofrecer una atención urgente, acorde a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y de la profesión sanitaria». Ya era médico; ahora, también es enfermero.

Se distinguió, asimismo, el compromiso de la Residencia San José, donde granadinos con discapacidad intelectual encuentran un hogar seguro y que, en pandemia, halló en Codegra «un faro de esperanza». Palabras del presidente de la asociación, Rafael Cabrera, que recogió el reconocimiento junto a la gerente, Alicia Carmona, y la coordinadora, Rosalía Reyes. Y hablando de momentos difíciles, Valencia y los damnificados por la dana no quedaron en el olvido. El reconocimiento a la solidaridad 'Sor Josefina Castro' recayó sobre el Consejo de Enfermeros de la Comunidad Valenciana «por el esfuerzo y el trabajo solidario» en una catástrofe histórica.

Tampoco faltó la Universidad de Granada. Reconocimiento al Mérito Profesional para la decana de Ciencias de la Salud, Inmaculada García, «por una trayectoria intachable y abrirse camino como mujer en puestos de liderazgo». Tras ella, subió al escenario Mariló Almagro, presidenta de la Confederación Nacional de Alzheimer, «por haber convertido una experiencia personal en un compromiso colectivo y por su estrecha colaboración con la enfermería».

Enfermería con la cultura

Tras un impás de La Tetera en el que la risa se volvió protagonista, la cultura se abrió paso con los premios de cuatro certámenes: de fotografía 'Fina Torres'; de relatos breves 'César García'; de cortometrajes, y de cómic y manga. Codegra galardonó a quienes, a través de estas disciplinas, han dado voz a la discapacidad, valorado el turno de noche e ilustrado a los héroes que son estos sanitarios en su labor diaria.

Como colofón, el Premio Nacional de Enfermería de Investigación 'Juan Ciudad de Granada' para Violeta García por un proyecto de investigación que pone el foco en las enfermeras que contribuyen a «cuidar la muerte» atendiendo en prestaciones de ayuda. Y en el inicio de la vida, sin embargo, se centra Silvia Arroyo, que se alzó con el galardón por su trabajo sobre el reto que supone para el entorno familiar el ingreso de recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos.

El evento finalizó con Álex y Rafa, de La Tetera, en estado puro, que dejaron a todos los presentes con ganas de más. Hasta la próxima, el Colegio de Enfermería de Granada seguirá haciendo su trabajo: defender la profesión enfermera.