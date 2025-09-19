Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
X Premios y Reconocimientos del Colegio Oficial de Enfermería de Granada. Pepe Marín

Compromiso, solidaridad y mucho humor en la gala anual de la enfermería granadina

El Colegio de Enfermería de Granada entrega los X Premios y Reconocimientos a personas e instituciones que reivindican la profesión y hacen esta sociedad más justa

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:19

Rafa y Álex hicieron su aparición estelar poco antes de las siete de la tarde. Actores del grupo de teatro de improvisación La Tetera, aterrizaron ... en el auditorio de Caja Rural con una misión muy especial: añadir su tan característico toque de humor a los X Premios y Reconocimientos del Colegio Oficial de Enfermería de Granada (Codegra). Entre guiños y bromas, este dúo cómico empujó a los asistentes a hacer la ola, incluso dejó la voz cantante en manos del colegiado más nuevo de la sala, en un arranque de la gala anual más esperada por todos los enfermeros granadinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  6. 6

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  7. 7

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  8. 8 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  9. 9 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  10. 10

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Compromiso, solidaridad y mucho humor en la gala anual de la enfermería granadina

Compromiso, solidaridad y mucho humor en la gala anual de la enfermería granadina