El comité de empresa de Rober firma un plan para «asegurar la igualdad de trato» a trabajadores Lgtbi

El acuerdo refuerza según la información facilitada por CCOO el compromiso de la empresa y el comité por crear «entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación»

Europa Press

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:05

El comité de empresa de ALSA, antigua Transportes Rober, concesionaria del servicio del autobús municipal en Granada, ha firmado un plan para la igualdad real ... y efectiva de sus trabajadores lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e interesexuales para, entre otros objetivos, «asegurar la igualdad de trato» de estas personas del colectivo Lgtbi.

