Comienzan las obras «de emergencia» en la estación de tren anunciadas en 2022

Las máquinas empiezan a trabajar en la estación de tren de Andaluces tres años después del anuncio de unas «actuaciones urgentes» para solventar los problemas ... de gestión de pasajeros. Es el término empleado en documentos oficiales –con membrete del Gobierno y de Adif– para hacer referencia a una reforma encaminada a reordenar espacios y mejorar el servicio a los viajeros. Contempla actuaciones en la plaza, en el antiguo edificio, una reestructuración del nuevo y mejoras de accesibilidad.

El contrato, anunciado en octubre de 2022, quedó adjudicado a Dragados en marzo de este año por valor de tres millones de euros. La previsión era iniciar los trabajos en el primer trimestre, pero se han retrasado hasta este verano. El proyecto, resultado de los problemas detectados pocos meses después de la inauguración de la nueva terminal, con motivo de la llegada del AVE en 2019, ha seguido su trámite a pesar del anuncio de una transformación integral de Andaluces dentro del proyecto para integrar las vías del tren a su paso por la Chana.

Como pudo comprobar IDEAL, Dragados ya ha vallado una zona entre el edificio de la antigua estación y el viejo fielato, que quedará acondicionado. Adif confirmó que se trata de las obras anunciadas en 2022, pero no dio más detalles acerca del transcurso de la reforma.

Según los pliegos técnicos del contrato, el edificio conocido como 'antigua estación' verá reformada su fachada, las cubiertas y las instalaciones de suministro de agua y electricidad, entre otras actuaciones. Además, los locales serán independientes. La intención de Adif es alojar ahí algunos de los servicios comerciales de la nueva terminal, para dejar más espacio a los viajeros en ella.

En el andén habrá un recrecido para evitar escalones, nuevas señales, comunicadores, iluminación y megafonía.

La antigua nave Asland, junto al campus de Fuentenueva, quedará derribada y se desbrozará el exterior de la misma. También serán eliminadas cinco torretas de iluminación. La actuación se completa, como señaló Adif en una nota, con mejoras en la plaza de acceso, como optimización de drenajes de agua de lluvia y pavimento, o instalación de bolardos, y en el entorno, con la retirada de antiguas naves y torres de iluminación en desuso, o el refuerzo de los cerramientos».

La terminal recibió el año pasado a más de dos millones de usuarios. En 2019, solo un día después del estreno delAVE a Madrid, quedó patente que la nueva terminal inaugurada ese mismo día tendría problemas de capacidad.Los pasajeros tuvieron que hacer cola a las puertas de la estación. Las mejoras sucesivas en el proceso de seguridad aliviaron este inconveniente, pero en 'horas punta' de salida y llegada de viajeros, Andaluces se sigue quedando pequeña.