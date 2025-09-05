Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una grúa descarga un contenedor en la plaza de Andaluces. Pepe Marín

Comienzan las obras «de emergencia» en la estación de tren anunciadas en 2022

Contemplan mejoras en el edificio de viajeros, en los andenes, y el derribo de una de las viejas naves sin uso junto a la terminal de Andaluces

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:51

Las máquinas empiezan a trabajar en la estación de tren de Andaluces tres años después del anuncio de unas «actuaciones urgentes» para solventar los problemas ... de gestión de pasajeros. Es el término empleado en documentos oficiales –con membrete del Gobierno y de Adif– para hacer referencia a una reforma encaminada a reordenar espacios y mejorar el servicio a los viajeros. Contempla actuaciones en la plaza, en el antiguo edificio, una reestructuración del nuevo y mejoras de accesibilidad.

