Un tramo de la acera de la calle Molinos está cortado para poder realizar los trabajos Javier F. Barrera

Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista

Se ha cortado el paso en una de las aceras de la calle Molinos para poder realizar los trabajos, que se prolongarán durante un año y medio

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:26

El barrio del Realejo contará dentro de un año y medio con un templo budista. Una vez que el proyecto ha obtenido la pertinente licencia, ... las obras han comenzado este mes de agosto, explica el arquitecto Luis Manuel Martín-Ferrer Martínez. Hay tres patas en esta obra. Por un lado está el estudio Guía Proyectos de Arquitectura SLUP, luego los responsables de la ejecución, Melmar 360 y en tercer lugar la constructora, Momento, a quien se ha adjudicado la parte principal de la obra.

