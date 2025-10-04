La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local» Elegir entre las guarniciones, rebozados, ensaladas, carnes, pescados, arroces, pastas y guisos es casi una misión imposible por la gran variedad y exquisitez de las elaboraciones

El pasado 8 de septiembre 'La Tita cocina por tí' abrió un nuevo establecimiento en la calle San Antón. Comenzó en Ancha de Capuchinos con carnicería y charcutería, pero después de la pandemia sus propietarios Jesús López Martínez y Miguel García Fernández se pusieron «manos a la obra con comida casera para llevar porque había mucha demanda», explica Miguel. Abrieron el 23 de septiembre de 2021. «Agrandamos el local y empezamos a funcionar muy bien. La gente estaba contenta». En ello tuvo mucho que ver la dilatada trayectoria profesional de Miguel como cocinero, lo que supuso todo un impulso al negocio. Con el tiempo han decidido poner un nuevo punto de venta en pleno centro de Granada «porque teníamos muchos clientes a los que les pillaba un poquito lejos nuestro otro local y no siempre podían llegar hasta allí».

Se llama 'La Tita' «porque me llamaban así de pequeños los que considero como mis sobrinos, los mellizos Enrique y Nicolás Sánchez Chica, propietario de Mostaza Green. Cuando Jesús creó este proyecto tenía claro que el nombre del negocio sería 'La Tita'».

Elegir entre las guarniciones, rebozados, ensaladas, carnes, pescados, arroces, pastas y guisos es casi una misión imposible por la gran variedad y exquisitez de las elaboraciones. Gustos aparte, nunca puede faltar en el día a día «los guisos, las berenjenas rellenas, el bacalao con tomate, una buena lasaña, nuestra ensaladilla rusa, las migas, la fideuá, los croquetones, el filete ruso, la merluza en salsa verde, la carne en salsa con una receta especial, la ternera jardinera y los postres». Como estrella, «porque le encanta a la gente, están los muslos rellenos en salsa de pimienta y de champiñones».

Estas variedades van cambiando en función del tiempo y de la época del año. Dentro de un mes, los clientes podrán tener acceso nuevamente al precioso libro ilustrado que edita 'La Tita' con todas las propuestas de menús para las fiestas navideñas.

Otra apuesta importante es trabajar con productos de kilómetro cero y de cercanía,«frescos y de gran calidad», lo que supone toda una garantía desde que salen del obrador en Ancha de Capuchinos hasta que se presentan de forma impecable en las distintas vitrinas.

Es innegable el auge que este tipo de comidas tiene ya entre los consumidores si tenemos en cuenta el encarecimiento de los precios y el poco tiempo del que disponemos debido a las obligaciones laborales. «Cada vez la gente cocina menos porque todo está por las nubes y prefiere llevarse la comida a casa. Más aún, cuando el hombre y la mujer trabajan. Llegan las dos de la tarde y preguntan ¿hoy qué vamos a comer?. Hoy comemos con La Tita». Aunque la clientela puede variar mucho «desde el chico de veinte años, la media es de cuarenta años para abajo». Y en contra de lo que se podría pensar, sólo los frecuentan algunos estudiantes, «los que saben diferenciar donde está la buena cocina«. El que no, se va a la pizza».

Otra muy buena opción es el menú diario, con un coste de 9,80 euros. Varía todos los días y se puede elegir entre tres primeros, tres segundos y tres postres. Dentro del local, también podemos encontrar vinos, refrescos y aperitivos para acompañar nuestros platos, como unas regañás o unas patatas fritas.

Cuestionado acerca de sus planes de futuro, Miguel contesta que pasan por «crear una marca con varios establecimientos en la ciudad». De momento, toca asentarse en una zona en la que todavía tienen que sufrir las obras aunque está llamada a convertirse en una de las mejores calles de paso de la ciudad en muy poco tiempo.