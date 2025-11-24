Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los comercios granadinos exponen cajas vacías ante el robo de balizas

La inminente obligación de llevar la V16 dispara la demanda, encarece los precios de los modelos conectados y alimenta un mercado negro en auge

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Desde abril, los robos a vehículos en Granada han cambiado de objetivo, tras llevarse gafas de sol, carteras y otros objetos, los ladrones han puesto ... su mirada en las balizas V16, dispositivos de emergencia que serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Ante la ola de robos, los comercios han optado por exponer cajas vacías y reforzar la seguridad con alarmas, mientras la demanda y la escasez de stock se convierten en una constante en las tiendas de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  6. 6 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  7. 7 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Estos siete bancos abonan la paga extra de Navidad esta semana: pensionistas afectados y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los comercios granadinos exponen cajas vacías ante el robo de balizas

Los comercios granadinos exponen cajas vacías ante el robo de balizas