El comercio andaluz debate en Granada sobre los retos para luchar contra la destrucción de negocios

Granada acoge la tercera edición del Congreso Andaluz del Comercio en el que se debatirá sobre los principales problemas a los que se enfrentra el ... sector. La falta de relevo generacional, la competencia o el reto de la digitalización son algunas de las cuestiones que más preocupan a estos pequeños y medianos empresarios. El presidente de la Confederación Comercio Andalucía, organizadora del evento, Rafael Bados, ha resaltado que este acto es una referencia para el sector en la región.

Tobas ha apuntado que la venta online o los nuevos hábitos de consumo están entre los asuntos que ocupan al sector. Ha apuntado que el comercio lleva años instalado en una situación de crisis de la que no termina de remontar y ha considerado que sería necesiario que las administraciones ofrecieran un acompañamiento a estos pequeños empresarios para la digitalización. También ha consdierado que es necesaria la apuesta por ofrecer un producto diferenciado respecto a las grandes empresas.

«Estamos en una dinámica de destrucción desde hace bastantes años», ha lamentado, al tiempo que ha precisado que hasta no hace tanto los comercios que se iban cerrando se sustituían por otros nuevos, pero en los últimos dos años el balance es negativo, porque se destruye más de lo que se crea.

Uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es la falta de relevo generacional, sobre lo que se ha indicado que es necesario que las administraciones pongan en marcha iniciativas para fomentar este cambio de manos.

Otro de los temores del sector es la implementación de la facturación electrónica, que será obligatoria a partir del próximo mes. Tobas ha confiado en que se habilite algún tipo de plazo adicional que dé más tiempo a los empresarios a adaptarse.

Por su parte, el delegado de Empleo de la Junta, José Javier Martín, ha destacado la importancia de este tipo de congresos para trabajar en la mejora del comercio. Martín ha reconocido que el pequeño comercio está atravesando una época de incerticumbre y que la administración es consciente de ello.

El delegado ha apuntado que en los últimos años se ha puesto en marcha un paquete muy importante para apoyar la digitalización de los comercios. En este sentido, ha indicado que en la convocatoria de 2025 en Granada se va a destinar cerca de un millón de euros en esa adaptación de los negocios a las nuevas tecnologías. ç

La concejal en el Ayuntamiento de Granada de Comercio, Elisa Campoy, también ha estado en la inauguración del acto y ha valorado que se haya elegido la ciudad para este evento. Ha señalado que precisamente en la línea de apoyo a los negocios locales, el Consistorio va a conceder un sello distintivo a aquellos negocios que sean más emblemáticos.