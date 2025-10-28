Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración del III congreso Andaluz del Comercio. Pepe Marín

El comercio andaluz debate en Granada sobre los retos para luchar contra la destrucción de negocios

Contar con apoyos para la digitalización de estas empresas o para que haya relevo generacional, claves para el sector

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Granada acoge la tercera edición del Congreso Andaluz del Comercio en el que se debatirá sobre los principales problemas a los que se enfrentra el ... sector. La falta de relevo generacional, la competencia o el reto de la digitalización son algunas de las cuestiones que más preocupan a estos pequeños y medianos empresarios. El presidente de la Confederación Comercio Andalucía, organizadora del evento, Rafael Bados, ha resaltado que este acto es una referencia para el sector en la región.

