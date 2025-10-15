Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los comerciantes del Centro de Granada responsabilizan a la zona de bajas emisiones de una caída del 82% en las ventas

El gobierno municipal desconfía de las cifras y recuerda que la zona «ya estaba restringida y había que llevar el coche a un parking para comprar»

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:21

Los comerciantes del Centro Comercial Abierto de Granada han criticado este miércoles la activación de la zona de bajas emisiones, una medida en la que ... ven la causa de un descenso del 82% de las ventas en las últimas semanas.

