Los comerciantes del Centro de Granada responsabilizan a la zona de bajas emisiones de una caída del 82% en las ventas

Los comerciantes del Centro Comercial Abierto de Granada han criticado este miércoles la activación de la zona de bajas emisiones, una medida en la que ... ven la causa de un descenso del 82% de las ventas en las últimas semanas.

De acuerdo a la nota remitida por el colectivo, la gran mayoría de los encuestados aseguraron tener menores ventas que en el mismo periodo que el año pasado, el 11% unas ventas similares y el 7% más altas. Además, el estudio apunta a una caída media del 23,20%. Los datos aportados, que son fruto de una encuesta realizada entre establecimientos de comercio, hostelería y servicios de la ciudad entre el 11 y el 13 de octubre, no registran, sin embargo, cuántos negocios participaron en el estudio, ni ofrecen resultados por tipo de comercio, ni especifican con exactitud qué periodos abarca tanto en 2025 como en 2024, el ejercicio con el que se busca la comparación.

La encuesta de Centro Comercial Abierto apunta también a una valoración muy negativa de la medida por parte de clientes y trabajadores. De acuerdo a la nota, el 57,1% tiene una opinión muy mala, el 33,9% mala y el 8,9% buena. Por su parte, el 56,6% de los empleados consideran que es muy mala la zona de bajas emisiones, el 39,6% piensan que es mala y un 3,8% creen que es buena. En ambos casos, como resalta la nota, nadie respondió que la limitación es muy buena. El comunicado, sin embargo, no detalla cómo se realizaron los cuestionarios, ni quién los efectuó ni cuántos clientes o trabajadores participaron.

Para el presidente de la asociación, Ángel Rodríguez, «estos datos confirman lo que llevamos meses advirtiendo: la ZBE, tal y como se ha diseñado, está vaciando las calles y hundiendo las ventas«. »No se puede construir una Granada sostenible sobre la ruina de su comercio. No hay ciudad sostenible si desaparece su comercio«, ha señalado.

El responsable ha cargado contra la falta de medidas complementarias asociadas a la limitación y ha recordado que «debe ir acompañada de inversiones reales en movilidad sostenible». Entre otras opciones, ha planteado propuestas como una mayor inversión en autobuses gratuitos no contaminantes que conecten los accesos a la ciudad con los barrios y el centro histórico. Rodríguez ha exigido medidas «inmediatas» para detener la caída de ventas y proteger el empleo y ha solicitado «diálogo, sensatez y equilibrio».

«Conclusiones precipitadas»

El portavoz del gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha salido al paso de las críticas de los comerciantes al asegurar que las conclusiones «son precipitadas y no responden a la realidad». El dirigente ha insistido en que no se le puede achacar bajada de ventas a la medida «porque esas zonas comerciales del Centro ya estaban restringidas». «Nadie podía venir a comprar ahí porque ya estaba restringido y había que llevar el coche al parking», ha recordado.

Saavedra, por otra parte, ha dejado entrever que los datos no casan con las cifras de mejora del transporte público, «que está en cifras record desde la implantación de la zona de bajas emisiones, especialmente el metropolitano». A su juicio, precisamente el área donde se ubica Centro Comercial Abierto sería una de las beneficiadas de ese incremento por ser «una de las zonas mejor comunicadas por transporte público».

El portavoz también ha puesto en cuestión la encuesta de los comerciantes y ha mostrado su deseo por saber cómo se efectuó. « Nos gustaría ver la ficha técnica de la encuesta, saber los datos concretos y objetivos en que se basan las conclusiones y porcentajes», ha subrayado. El dirigente ha recordado que la premisa de la medida «era el equilibrio entre la necesidad de salud y que no se resintiera la actividad económica, social y cultural de Granada» y ha pedido «compromiso» por parte de todos. «Nos jugamos nuestra salud y el futuro de nuestros hijos, que Granada sea saludable y donde todos podamos vivir con un aire mucho más limpio y salvaguardando la actividad económica, social y cultural», ha dicho.