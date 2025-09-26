El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo» El pleno de Diputación se vuelve noticia nacional por una frase de la socialista Paqui Santaella

«Aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber, al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos...». Esta frase la espetó este jueves la diputada provincial del Partido Socialista Paqui Santaella en el pleno ordinario de septiembre de la Diputación de Granada.

El contexto era una moción presentada por el PSOE en la que se debatía sobre dependencia y ayuda a domicilio. La reacción de los diputados del PP no se hizo esperar y las reacciones posteriores se han precipitado.

El propio grupo popular se tomó con sorna las palabras de la diputada socialista y aprovechó sus perfiles en redes para tomar la iniciativa para santificar al actual presidente del Gobierno: «Siguiendo la petición que nos hace hoy el PSOE de Granada en la Diputación, comienza la recogida de firmas para hacer santo a Pedro Sánchez», señalaba con ironía en un mensaje en su perfil de X.

Lo que podría parecer una anécdota en un pleno provincial se ha convertido en un hecho noticiable en todo el país, en un contexto muy politizado en el que la figura del presidente del Gobierno genera un debate continuo entre las dos españas.

La noticia no se ha quedado en el ámbito local, ha trascendido a los medios nacionales. ABC, El Debate, La Razón, OK Diario o el programa de Carlos Alsina en Onda Cero han sido algunos, por no nombrar las decenas de medios que se han echo eco, de los espacios en los que se ha expuesto este asunto.