Columna de humo visible desde varos puntos de Granada. IDEAL

Una columna de humo por un incendio de matorral alerta al Cinturón de Granada

Las llamas se han generado en una zona de vegetación cercana a un centro comercial

P. M.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:26

La gran columna de humo generada por un incendio de matorral ha alertado a los vecinos de Granada y su Cinturón. Las llamas se han ... originado en una zona de vegetación cercana a un centro comercial ubicado en Pulianas, sin aparente peligro para ninguna instalación.

