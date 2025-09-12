Una columna de humo por un incendio de matorral alerta al Cinturón de Granada
Las llamas se han generado en una zona de vegetación cercana a un centro comercial
P. M.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:26
La gran columna de humo generada por un incendio de matorral ha alertado a los vecinos de Granada y su Cinturón. Las llamas se han ... originado en una zona de vegetación cercana a un centro comercial ubicado en Pulianas, sin aparente peligro para ninguna instalación.
Varias dotaciones de Bomberos de Granada, junto a Guardia Civil y Policía Local, se han desplazado hasta el descampado para sofocar las llamas, que han provocado alarma debido a la gran cantidad de humo. El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido más de una decena de avisos de la población.
