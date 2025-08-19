Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones Emergencias ha dado aviso a los servicios sanitarios y Guardia Civil de Tráfico, que se encuentran actuando en la zona

Colapso en la Circunvalación por un accidente este martes.

Carlos Balboa Granada Martes, 19 de agosto 2025, 12:41 | Actualizado 13:03h.

Nuevo accidente en la Circunvalación de Granada. A las 11.45 horas de este martes se ha producido un siniestro de tráfico entre varios vehículos a la altura de Méndez Núñez, concretamente en el kilómetro 12.75 en sentido Jaén.

Esta colisión en la GR-30 ha provocado retenciones en ambos sentidos, que alcanzan incluso a la incorporación a la Ronda Sur.

Emergencias ha dado aviso a los servicios sanitarios y Guardia Civil de Tráfico, que se encuentran actuando en la zona.