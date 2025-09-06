La colisión entre un coche y una moto deja un herido en Almuñécar Los hechos han tenido lugar en el Paseo de San Cristóbal a la altura del hotel Helios

Laura Ubago Granada Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:13

Los vecinos de Almuñécar y los veraneantes que quedan en este municipio se han visto alertados por el sonido de las sineras después de que se produjese un accidente en el Paseo de San Cristóbal, a la altura del hotel Helios, junto a la playa.

Según informaron fuentes de 112 sobre las 12.30 de la mañana se ha producido una colisión coche-moto que ha dejado un herido, del que no ha trascendido la gravedad de las heridas.

Sí se conocen estas fuentes sanitarias que el herido ha requerido traslado a un centro hospitalario.