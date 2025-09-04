Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una colisión en la Circunvalación provoca retenciones. Pepe Marín

112 habla de una posible persona herida

Ideal

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:58

Una colisión por alcance entre dos vehículos en la Circunvalación de Granada ha provocado retenciones en la GR-30 a la altura de la Carretera de Málaga, dirección Jaén, según ha informado el 112, quien habla de una posible persona herida.

El choque ha tenido lugar en torno a las 20.30 horas de la tarde de este jueves y han sido movilizados hasta el lugar la Guardia Civil y los servicios sanitarios. Los turismos obstaculizaban la circulación y esto ha provocado retenciones, pero no se ha llegado a cortar el tráfico.

