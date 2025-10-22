El colegio Compañía de María celebra en Granada la 'Zero Waste Fashion Week', una cita europea por la moda sostenible El proyecto reúne a estudiantes y docentes de Italia, España, Francia, Irlanda y Turquía en una semana de actividades educativas, culturales y creativas

El colegio Compañía de María de Granada acoge del 20 al 24 de octubre de 2025 la cuarta movilidad LTTA del proyecto Erasmus+ Eco-Fashion, una iniciativa europea que impulsa la moda sostenible y la educación ecológica entre jóvenes de distintos países.

Bajo el lema 'Zero Waste Fashion Week: Granada's Heritage Meets Eco-Education' (Semana de la Moda Cero Residuos: el patrimonio de Granada se une a la educación ecológica), el proyecto reúne a estudiantes y docentes de Italia, España, Francia, Irlanda y Turquía en una semana de actividades educativas, culturales y creativas inspiradas en la sostenibilidad y el respeto por el entorno.

En el ecuador de esta cuarta movilidad, el colegio granadino se convierte en punto de encuentro europeo para compartir experiencias, ideas y buenas prácticas. El programa, coordinado por Ángela Fernández Jiménez con el apoyo de todo el equipo docente, combina aprendizaje, innovación y tradición artesanal.

La inauguración tuvo lugar con una conferencia sobre moda flamenca sostenible a cargo del diseñador granadino Antonio Gutiérrez, seguida de un taller de reciclaje textil que reinterpreta el mantón flamenco desde la perspectiva de la economía circular y la creatividad responsable. Entre las actividades más destacadas figuran la visita al Centro de Interpretación de la Seda, emblema del patrimonio textil andaluz, y el taller de teñido natural «Fajalauza T-Shirt Dyeing Workshop», donde los participantes experimentan técnicas artesanales tradicionales desde un enfoque contemporáneo y ecológico.

El programa se completa con una visita guiada a la Alhambra, un recorrido ecológico por el Albaicín y una velada flamenca en la histórica Peña La Platería. La semana culminará con un desfile de moda sostenible que presentará las creaciones elaboradas por los estudiantes, seguido de la entrega de diplomas y la evaluación final del proyecto.

La directora del centro, Silvia Romero Arredondo, destacó la relevancia de esta experiencia internacional: «Educar en sostenibilidad no es solo hablar del planeta, sino enseñar a mirar el mundo con otros ojos: a vestir con conciencia, a valorar el trabajo artesanal y a entender que cada elección que hacemos puede transformar el futuro».

La estancia en Granada representa una etapa clave del proyecto Eco-Fashion, que persigue inspirar a las nuevas generaciones hacia una moda más ética, creativa y comprometida con el patrimonio cultural europeo.

