Colectivos sociales convocan a un ayuno solidario por la masacre en Palestina El evento tendrá lugar este sábado en la Fuente de las Batallas y contemplará un programa de acciones para concienciar a la población sobre la situación en Gaza

Pablo Rodríguez Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:50

Entidades y colectivos sociales de Granada han hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a un ayuno solidario de 24 horas por el genocidio que Israel está acometiendo en estos momentos contra la población palestina en Gaza. Como han explicado los portavoces de la iniciativa, Carmen Galindo y Paco del Río, los granadinos están llamados a participar en la acción a partir de las 10 horas de este sábado en la Fuente de las Batallas.

Respaldados por decenas de activistas, los convocantes han detallado que la acción pretende que la población tome conciencia del desastre humanitario que está provocando Israel en Palestina, una masacre que, como han recordado, afecta a «mujeres y niños» y que han reclamado que se detenga con carácter inmediato. A juicio de los promotores, «no hay futuro para la humanidad si no actúa siendo testigo del genocidio que está teniendo lugar en Gaza y cómo niños y niñas están muriendo de hambre por centenares y miles en la ciudad».

Tanto Galindo como Del Río han recordado que las últimas cifras conocidas revelan miles de muertes provocadas por las bombas y han llamado a no permanecer «impasibles» ante lo que está sucediendo al otro lado del Mediterráneo. «Tenemos que dar una respuesta porque nos duele y actuar contra lo que nos duele, con unos gobiernos que estamos viendo que están encorsetados, es lo único capaz de detener ese dolor. Todos padeceremos las consecuencias si no lo hacemos», han denunciado.

En cuanto a la acción, que se puede desarrollar in situ o en los propios hogares tanto en familia como de forma individual, se ha coordinado en la mayoría de municipios de Andalucía, con especial impacto en urbes como Sevilla, Córdoba o Úbeda. No obstante, los promotores han explicado que se espera que también se desarrolle en otros puntos del territorio nacional así como a nivel global, en países donde la población está movilizándose para detener el desastre.

En paralelo al ayuno, en la Fuente de las Batallas se desarrollará un programa con diferentes eventos que arrancará a las 10:30 de la mañana de este sábado. En primer lugar habrá un memorial dedicado al personal sanitario secuestrado que será seguido por una asamblea del colectivo Granada por la paz a la que se ha invitado a todos los granadinos a participar, sean miembros o no. A continuación, en torno a las 12:30 horas, poetas protagonizarán un recital de micro abierto.

A las 14 horas, se conectará en directo con otros colectivos andaluces que también estarán participando en la acción en sus localidades. A partir de las 18 horas, habrá talleres y una charla conferencia del doctor Diego Checa, del Instituto de la paz y los conflictos, que abordará la historia pasada y presente de Palestina. A las 20 horas, autores como Ángeles Mora o Pepe Gilabert leerán para los granadinos y, una hora más tarde, se celebrará un recital musical protagonizado por Zaida González. El cierre tendrá lugar el domingo a las 10 horas, cuando se informará del número de participantes total en la acción.

Temas

Palestina

Israel