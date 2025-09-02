Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El patio central del edificio donde convivirán las habitaciones de estudiantes y de clientes profesionales o de otros perfiles. Ariel C. Rojas

Codomo trae a Granada el modelo 'flex living' de hotel y residencia de estudiantes

El moderno edificio del PTS abre con 357 habitaciones tipo apartahotel que se alquilan desde 395 euros mensuales la doble

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:20

En las grandes ciudades de Europa y españolas, como Madrid, el 'flex living' o alojamiento compartido es una tendencia al alza que está multiplicando sus ... activos inmobiliarios y ahora el modelo llega a Granada de la mano de Codomo, un moderno edificio con 357 habitaciones pensado para funcionar tanto como residencia de estudiantes como hotel. Estos últimos días se ha trabajado a destajo en el edificio que abría este 1 de septiembre sus puertas con una ocupación del 50%, con los estudiantes universitarios como principales inquilinos pero también con un 30% de clientes de otros perfiles, como profesionales, jóvenes graduados, etudiantes de máster, congresistas de paso en la ciudad o simplemente familiares de los propios alumnos que son de fuera de Granada y quieren acompañarles unos días en la ciudad. Es el clásico apartahotel reinventado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  5. 5

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  6. 6

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  7. 7

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  8. 8

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  9. 9

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  10. 10 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Codomo trae a Granada el modelo 'flex living' de hotel y residencia de estudiantes

Codomo trae a Granada el modelo &#039;flex living&#039; de hotel y residencia de estudiantes