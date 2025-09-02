Codomo trae a Granada el modelo 'flex living' de hotel y residencia de estudiantes

En las grandes ciudades de Europa y españolas, como Madrid, el 'flex living' o alojamiento compartido es una tendencia al alza que está multiplicando sus ... activos inmobiliarios y ahora el modelo llega a Granada de la mano de Codomo, un moderno edificio con 357 habitaciones pensado para funcionar tanto como residencia de estudiantes como hotel. Estos últimos días se ha trabajado a destajo en el edificio que abría este 1 de septiembre sus puertas con una ocupación del 50%, con los estudiantes universitarios como principales inquilinos pero también con un 30% de clientes de otros perfiles, como profesionales, jóvenes graduados, etudiantes de máster, congresistas de paso en la ciudad o simplemente familiares de los propios alumnos que son de fuera de Granada y quieren acompañarles unos días en la ciudad. Es el clásico apartahotel reinventado.

El edificio de seis plantas incluye restaurante, piscina en la cubierta, espacios comunes como zonas de trabajo o gimnasio y un gran patio central que es «el alma» de Codomo. Han sido 20 meses de obras, con momentos en los que había más de 150 trabajadores, para que el edificio, ubicado en la avenida del Conocimiento del PTS, vea la luz a tiempo para el inicio del nuevo curso.

El proyecto, que comenzó con otro nombre en enero de 2024, tiene detrás a distintos inversores, principalmente capital de Holanda, un país donde este modelo de alojamientos tiene una tradición muy larga. «Tuvieron una crisis de vivienda y rápidamente sacaron una norma nacional para convertir todos sus edificios muertos en alojamientos», explica Enrique Molina, uno de los socios propietarios y además el responsable de la promotora que gestionará esta particular residencia.

El exterior de Codomo, en el PTS. Ariel C. Rojas

Molina trabajó en este tipo de proyectos en Países Bajos donde adquirió esa visión global de la promoción, desde los inicios, buscando el suelo y el capital hasta dar forma a un modelo que interprete las necesidades de la ciudad. Es lo que ha hecho ahora en Codomo, un nombre que viene de comodidad, domus (casa) y modernidad.

A diferencia de otras residencias de estudiantes de Granada que ahora, ante la crisis habitacional, se están readaptando para ofrecer habitaciones como hostales o pidiendo ampliacios de licencia, Codomo se diseñó originalmente con este concepto y es el primero que nace en Granada como alojamiento compartido. «En nuestro caso no era suelo dotacional para equipamientos, sino un solar privado de suelo terciario que permitía numerosos usos», dice Molina, para marcar la diferencia con otros proyectos. El edificio está en suelo de Armilla y la promotora asegura que la colaboración del Ayuntamiento y todos sus técnicos, poniendo alfombra roja a la inversión, ha sido fundamental en el éxito del proyecto. «Una maravilla de asistencia y profesionalidad», subraya Molina.

Juan Bascón y Enrique Molina en una de las habitaciones de Codomo y abajo la terraza con piscina y otra zona común, donde se están ultimando los detalles. Ariel C. Rojas

El edificio incluye apartahoteles con precios flexibles según la duración de la estancia en los que convivirán, desde esta semana, tanto estudiantes universitarios como profesionales, pasando clientes con diferentes perfiles. Tiene 357 habitaciones, de ellas 128 dobles, «que no se han improvisado metiendo dos camas sino que han sido diseñadas al detalle con ventilación, climatización y todos los requisitos que conlleva». Las habitaciones de 23 metros cuadrados en el caso de la más pequeña, frente a los 15-16 metros que tienen las habitaciones de la mayoría de las residencias, son otra de las cuestiones que marcan los detalles de calidad, según Molina. Además de baño, cocina y muebles de almacenaje, todas las habitaciones tienen escritorio, sofá y mesita que permite distintos ambientes. «Donde se estudia no se come, era una premisa, tienen que estar cómodos y con una estancia de mucha calidad que este campus tiene carreras complicadas», ríe Molina.

Además, en las últimas plantas del edificio, hay 25 habitaciones 'premium' con amplias terrazas propias. El edificio cumple así en esta parte la legislación hotelera y puede albergar todo tipo de clientes. Las habitaciones dobles pueden reservarse desde 395 euros mensuales, IVA incluido, las individuales cuestan 590 euros y las 'premium' 795 euros.

«El espíritu de socializar tiene que estar muy activo, es un edificio que no solo provee de un alto estándar de calidad y sostenibilidad sino que fomenta la socialización para todos los inquilinos», apunta el director de Codomo, Juan Bascón. Una pieza fundamental será el patio central, que se pretende llenar de contenido, como encuentros y conferencias.

«Estamos convencidos de que la convivencia de estudiantes con profesionales aporta y es gratificante para ambas partes», señala el director de Codomo, que defiende también que el edificio estará integrado en la ciudad y con la UGR, con la que tienen un convenio de colaboración. También cuentan con su sello de calidad como alojamiento universitario.

Codomo abre sus puertas con una ocupación del 50% de sus habitaciones, que es una cifra más que satisfactoria para ellos teniendo en cuenta que es el inicio de su primer curso. «Estamos muy contentos con el resultado, nuestra calidad precio es imbatible y cubrimos un mix de producto para muchos perfiles», presume Molina, que cree que activos inmobilarios como Codomo vienen a dar soluciones a la crisis de vivienda actual. Bascón asegura que ya están viviendo momentos que hacen que todo merezca la pena: «Una estudiante de Priego de Córdoba vino con sus padres y al subir a la terraza se echó a llorar, emocionada por las espectaculares vistas de su nueva casa».