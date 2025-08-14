Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa

Un nuevo coche ardiendo en la autovía de la Costa este verano, una imagen que se repite con cierta periodicidad cada verano. A las 11: ... 53 de la mañana de este jueves 14 de agosto, los servicios de emergencias han recibido una veintena de llamadas. En ellas se alerta de que un turismo se encontraba en llamas en la A-44, dirección Motril.

La Guardia Civil de Tráfico y los bomberos se aproximaron a la zona rápidamente al conocer lo sucedido. Tras comprobar que no había ningún herido, extinguieron el fuego que salía del automóvil con éxito.

Este vehículo, que se encontraba a la altura de Nigüelas en el kilómetro 157, ha provocado un gran atasco en la autovía. Actualmente se encuentra totalmente calcinado, dispuesto a ser retirado de la autovía. Las retenciones se han prolongado desde Padul hasta la Venta Nigüelas hora y media después de que se produjera el incendio.