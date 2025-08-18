Un coche ardiendo en la Circunvalación provoca grandes retenciones Incendio a las 12:40 del lunes 18 de agosto cerca de la salida de Maracena

Esther Guerrero Lunes, 18 de agosto 2025, 13:17 Comenta Compartir

Alerta a las 12:40 de este lunes en la Circunvalación de Granada. El teléfono del 112 ha recibido numerosas llamadas de ciudadanos por un coche que se encontraba ardiendo en dirección Jaén, concretamente en el kilómetro 10, cerca de la salida de Maracena.

Los testigos del incendio han confesado que no hay heridos evidentes y que el vehículo se encuentra en la mediana, lo que no ha provocado ningún corte al tráfico. Sin embargo, sí que se ha producido una gran retención desde la salida de Chana.

Los servicios de emergencias ya se han aproximado a la zona de los hechos para apagar el fuego y comprobar que nadie salga herido.

Incendios

Maracena