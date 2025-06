El Club Cámara celebra el final del curso empresarial

Lo dijo el presidente de la CGE y de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, que siempre ha defendido el importante valor de las empresas ... y su aportación a la economía y el bienestar. Dijo eso, y mucho más, en un acto convocado por el Club Cámara que reunió a más de mil doscientas personas en un lugar emblemático; el césped del estadio de Los Cármenes. Eso dio pie a que Fran Viñuela –nos encontramos de nuevo– que actuó como maestro de ceremonias, uniera la eterna lucha de nuestro equipo de fútbol con la misma a la que se enfrentan las empresas, una cuestión de «caerse y levantarse».

También de fútbol se habló en el acto cuando el presidente afirmó que el de ayer «era el primer acto del regreso del Granada CF y del Covirán a la primera división». De hecho anunció un convenio con el equipo de fútbol, del que no quiso dar más detalle. No fue un discurso lo que escuchamos, sino un coloquio sobre el escenario que se montó en el césped del campo, donde no se obviaron los últimos acontecimientos que han apeado a Gerardo Cuerva de la presidencia de CEPYME. «¿Vas a querer jugar en la Champions Ligue?», le preguntaron, siguiendo el símil futbolístico; a lo que no dudó en contestar: «Estaré donde digan los empresarios», tal vez en referencia a una nueva cita electoral, en este caso en la CEOE.

No olvidó el anfitrión de la jornada agradecer el trabajo de su equipo, con una alusión especial al gerente –y gran amigo– Joaquín Rubio, al que pude saludar en un encuentro ya tradicional –comenzó en 2015– en el que estaban autoridades como la alcaldesa, Marifran Carazo, y otros miembros de su equipo; el delegado del Gobierno Andaluz, Antonio Granados; la diputada provincial Mónica del Castillo; y también pude ver al vicerrector Esteban Romero; y a los directores de Cetursa, Jesús Ibáñez; del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez o del Consorcio de Transportes, César Díaz.

A ver, imposible contarles los mil doscientos asistentes, ya lo entenderán, pero sí relatarles la diversidad de empresas y personas que no quisieron perderse el evento. Por ejemplo, el catedrático José Antonio Lorente, que estaba feliz porque acaba de ser abuelo de una peque a la que han llamado Claudia. Enhorabuena a él y a la abuela Begoña Remón. También saludé a Miguel Ángel García Chinchilla y a Manuel Miguel Cobo, Lolo, de Sport Automoción; o al que fuera presidente de los empresarios granadinos Sebastián Ruiz, y al querido Antonio García, ya jubilado de su extensa trayectoria como secretario general de la Federación de Hostelería, que charlaba animadamente con el actual responsable, Juan Manuel López, y con el presidente, Gregorio García.

Estaba mi director Quico Chirino con Mercedes Navarrete, y otros compis de la casa como Luis Guijarro y Álvaro Delgado; Carlos Álvarez, que ha sido referente en la Asociación de Jóvenes Empresarios; Carlos Hernández, de El Corte Inglés; Javier García Marina, de SIMA; o Amalia Torres-Morente, de Maeva; además de Silvia Membrive, del Colegio de Economistas a la que saludé junto a Emilio Palomar. Y, aunque no pudo acudir estuvo muy bien representado el director de Alsa, Valeriano Díaz, por su mujer, Marta, sus hijos y por María José Cánovas, Nadie se lo quería perder.

Muchas caras conocidas como la de María Francés, que charló con Aida Casillas; o Antonio Vallejo con su hermano Iván y su cuñada Carmen Villena que, seguro disfrutarían, como el resto, de las actuaciones del Coro Ciudad de Granada y la de Antonio Carmona.