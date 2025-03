La clínica estética en un pueblo de 377 habitantes que comenzó por un anuncio en el Times

Carmen Gallego es una doctora que vive en el paraíso. De raíces asturianas, casada con un inglés, cambió la vida estresante en una multinacional de ... ensayos clínicos en Madrid por Melegís, un pueblo de 377 habitantes en el Valle de Lecrín. Tras recuperarse de un cáncer e impulsada por sus ganas de emprender y de aportar a la comunidad de este pueblo, Carmen se lanzó a montar una clínica de medicina estética muy especial. Un lugar lleno de silencio y belleza en el que vivir una experiencia diferente. Pasear por el huerto y divisar la torre de la iglesia desde el jardín son dos de las actividades que se pueden hacer en este paraje con nombre adaptado: Valley Boutique Clinic.

«Emprender es siempre una aventura y más aquí. Me encanta la zona, aquí ofrecemos tranquilidad, privacidad...», expresa la doctora. «He creado la clínica con la que siempre he soñado, un ambiente relajado donde puedo tratar a mis pacientes de la mejor manera posible. Después de sufrir y recuperarme del cáncer, siempre he estado buscando un sitio como mi valle para compartir mi sueño, un lugar que ofrezca la oportunidad de estar en armonía con la naturaleza», explica Gallego.

Saludos a las vecinas

Carmen se mueve por las calles del pueblo como una vecina más. Le saludan cariñosas las señoras mayores. En este territorio han entendido el gesto de Carmen de dar vida a la zona con su negocio. Por eso, el alcalde, Antonio González, está tan orgulloso de la clínica así como de un nuevo restaurante que ha abierto sus puertas en Melegís.

«Conocí el Valle de Lecrín por un anuncio en el Times», recuerda Carmen con una sonrisa. Fue su marido, inglés, el que la animó a viajar y asentarse en el Valle, una tierra amable con los británicos. Su marido tiene un negocio de inmersión lingüística para aprender inglés en las calles de Melegís y también una inmobiliaria donde encontrar propiedades en las que asentarse. Carmen cree en este pueblo, en su paz, y en la reinvención dentro de la Granada más rural.