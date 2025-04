Encarna Ximénez de Cisneros Martes, 22 de abril 2025, 00:00 Comenta Compartir

«Si conocéis a algún Cardenete, seguro que es familia mía», así confesaba sus orígenes granadinos el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, añadiendo que su familia paterna es originaria de Loja, «aunque mi padre ya nació aquí, en la capital».

Un tono cercano que ya había esgrimido el director de esta casa, Quico Chirino, en la presentación del protagonista del desayuno informativo de IDEAL, celebrado ayer en la Escuela de Gerencia. Aludió, no solo a su trayectoria profesional sino también a su faceta humana, tanto en su lado cofrade –hermano de la cofradía hispalense de San Benito–, o deportivo –cinturón negro de kárate, seguidor del equipo de fútbol sevillano que viste de rojo y blanco y amante de los caballos–.

Con esa entrada, ya se había creado un ambiente aún más propicio para escucharle, a lo que se unió una disertación amena. «Cómo se nota que eres profesor», le dijeron como halago a este catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y de la Universidad Pablo de Olavide (en excedencia). Y ciertamente fue fácil seguir su charla, aún desconociendo los términos económicos, en la que desgranó –mi compañera Mercedes Navarrete lo cuenta estupendamente– algunas claves para seguir creciendo; lo que, en su opinión, necesitamos para impulsar el crecimiento.

En la sala, muchos asistentes, como la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con la que compartió responsabilidades en el gobierno andaluz, cuando ella era titular de Fomento y él, consejero de Educación y Deporte –tras el fallecimiento de Javier Imbroda–.

Tampoco lo hicieron Luis Miguel Gutiérrez y Daniel Mesa, secretarios generales de UGT y CC OO, respectivamente, con los que tuvimos una charla sobre la repercusión de estos desayunos «en los que siempre surgen temas de interés», o sea, debate del positivo. Claro que también hubo ocasión de hablar de otras cuestiones, desde nietos a bandas de música junto a la subdirectora de IDEAL, María Victoria Cobo y Eduardo Peralta, del Consejo Editorial. Así son nuestros encuentros.

El que disfrutaron, no me he olvidado de ella, la presidenta de CSIF en Granada, Victoria Eugenia Pineda y, por supuesto, el equipo de la entidad donde nos acogieron y donde compartimos un buen desayuno con la firma Velázquez. Allí estaban el director general de la Escuela Internacional de Gerencia –¡cuánto tiempo sin vernos!–, Carlos Castilla; la directora del Campus en Granada, Macarena Magnet –que se unió a la bienvenida a los asistentes– y también Ana Rada, Lucía Rodríguez, Beatriz Domínguez, Macarena González, Irune Fraile o Lupe Martínez.

Grandes anfitriones, y un gran patrocinador, Innovasur, empresa de la que es delegado territorial Juan Antonio Fuentes. Gracias a ellos conseguimos una mañana llena de interés informativo, en un lunes de Pascua de Resurrección en el que, ya lo saben, falleció el papa Francisco. Algunos despistados –aún quitándonos restos de cera del pensamiento– nos enteramos allí mismo tras la publicación en la web de IDEAL de la fatal noticia.

Más autoridades presentes en el acto fueron la vicepresidenta y responsable de Turismo de la Diputación, Marta Nievas, y el director del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz, a los que saludé a la llegada, así como a los tenientes de alcalde, Rosario Pallarés y Vito Episcopo, concejales de Economía y Recursos Humanos, respectivamente.

Imaginarán que hubo una estupenda representación de esta casa, IDEAL, además de los ya nombrados, con la directora de Marketing, Silvia Miranda; el director comercial, Luis Guijarro; la jefa de Eventos, Rocío González; y no faltaron Bea García, Rut Callejón, Eugenia Arias; y del equipo de redacción, otros jefes, como Javier Morales y Sergio González.

Quiso también acompañar la Universidad de Granada, y allí estaban Germán López, María de los Ángeles Baeza, David Ortiz, Elisabeth Zafra y María Isabel Román, del departamento de Economía Financiera y Contabilidad; Clara Bermúdez, de Economía Aplicada; así como José Antonio Camacho y Yolanda García, de Economía Internacional y de España. Y estuvieron los abogados Carlos Martínez y Gustavo Rodríguez, al que estuve saludando; Rafael González y Ángeles Espinosa, de Viajes Mava; José Manuel Palacios y Sergio Sánchez, de BBVA; José Antonio Rodríguez, del CSIC; y María José Mateos, directora de Ibermutua Jaén; además de Paula Villegas y Carlos Castellón, jefa de Gabinete y responsable de prensa de la Cámara de Cuentas, la que preside nuestro invitado, Manuel Alejandro Cardenete que, después de su charla, no dudó en recorrer algunas de las mesas para seguir comentando temas de actualidad a los que había hecho alusión.

Muchos nombres, creo que no se me queda ninguno en el tintero –ya me afano junto al equipo de Azafatas Alhambra, que comanda Emma del Cerro–. Una buena manera de recuperar la normalidad, tras los días de Semana Santa, con la vista puesta en una institución a la que su responsable quiere dar a conocer, aún más, a la ciudadanía a la que sirve, aunque, a veces no seamos conscientes.

