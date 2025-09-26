Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El catedrático de la UGR Enrique Herrera recibe el reconocimiento de la Citai. Ariel C. Rojas

La Citai reconoce la visión de progreso del catedrático de la UGR Enrique Herrera

Más de 250 empresarios han asistido a los premios que entrega la sociedad que gestiona el parque empresarial de Escúzar

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:05

Los lazos con Escúzar, el pequeño pueblo de apenas mil habitantes en el que se asienta y la innovación estaban en el ADN de la ... Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación Citai desde su nacimiento como Parque Metropolitano y Tecnológico. Por eso cuando en el año 2022 la Citai creó sus premios 'Visión de progreso' quisieron homenajear, en primer lugar, al alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, que tuvo el acierto y la valentía, cuando la llegada del acelerador del proyecto Ifmif-Dones era aún solo una posibilidad, de poner sobre la mesa los cien mil metros de terreno que se exigían para que el proyecto tuviera posibilidades.

