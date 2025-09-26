La Citai reconoce la visión de progreso del catedrático de la UGR Enrique Herrera

Los lazos con Escúzar, el pequeño pueblo de apenas mil habitantes en el que se asienta y la innovación estaban en el ADN de la ... Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación Citai desde su nacimiento como Parque Metropolitano y Tecnológico. Por eso cuando en el año 2022 la Citai creó sus premios 'Visión de progreso' quisieron homenajear, en primer lugar, al alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, que tuvo el acierto y la valentía, cuando la llegada del acelerador del proyecto Ifmif-Dones era aún solo una posibilidad, de poner sobre la mesa los cien mil metros de terreno que se exigían para que el proyecto tuviera posibilidades.

Ahora, en la segunda edición de los premios, tocaba poner el foco en la innovación y en la Citai lo tenían claro. Pocas personas representan tanto la filosofía con la que nacieron estos premios «reconocer a quienes hacen del progreso una decisión diaria» como el vicerrector de Investigación y Transferencia y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Granada, Enrique Herrera Viedma. Este viernes, rodeado y aplaudido por más de 250 representantes del tejido empresarial, económico y científico granadino, Herrera ha recogido el premio de la Citai que reconoce y homenajea su trayectoria «como referente en innovación empresarial y en el ámbito de la Inteligencia Artificial».

La Citai se ha vestido de gala para acoger la segunda edición de sus premios a la que han asistido el rector de la UGR, Pedro Mercado, el director del consorcio IFMIF-Dones España, Ángel Ibarra, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio del Gobierno andaluz, Rocío Díaz, la vicepresidenta de la Diputación, Mónica Castillo, el alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, el presidente de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, entre otras personalidades.

El evento, que ha tenido como patrocinador principal a CaixaBank, ha incluido una charla del prestigioso economista José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, que se ha metido a los asistentes, principalmente empresarios, en el bolsillo con una ponencia tan interesante como entretenida en la que ha dado claves a las empresas para acercarse a los nuevos públicos y los círculos de viabilidad ante una realidad que cambia a un ritmo frenético.

El galardón, que Enrique Herrera ha recogido de manos del presidente de Citai Carlos Infanzón, es una manera de decirle gracias y de destacar la apuesta de Herrera por ubicar en la Citai el primer edificio de la UGR que salía de la ciudad de Granada, el UGR Dones.

La Citai ha ensalzado la actitud proactiva de este «constructor de puentes que encarna los valores de innovación, cooperación y propósito compartido».

«Recibo con enorme agradecimiento que es especialmente significativo porque procede de una institución no académica que mira más allá de las métricas de evaluar de la universidad, que mide el número de artículos o de tesis dirigidas. Aquí valoran la visión, el liderazgo y el coraje para construir futuro», ha señalado Herrera.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR ha recordado que su relación con la Citai se fraguó con las gestiones para ubicar en Escúzar el centro de investigación UGR Dones, orientado a desarrollar investigaciones alineadas con el acelerador.

Herrera ha agradecido especialmente a la ex rectora Pilar Aranda, presente entre el público, la oportunidad que le brindó al integrarle en su gobierno como vicerrector de investigación y Transferencia, «lo que me permitió conocer más la universidad y aportar mi visión de la investigación y participar en proyectos tan ilusionantes como el Ifmif-Dones». E igualmente ha tenido palabras cariñosas para su «amigo, compañero y ahora jefe» Pedro Mercado.

«Con ellos siempre me he sentido apoyado», ha dicho agradecido.

Herrera ha agradecido también al director del consorcio Imif-Dones España, Ángel Ibarra, el trabajo que ha permitido que en Escúzar se vaya a construir la mayor infraestructura científica de España. «Estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas en la UGR que van a beneficiar a Granada de la mano de Ifmif-Dones», ha remarcado Herrera. El vicerrector ha destacado que este es el proyecto más importante en el que ha podido trabajar pero también ha hecho un repaso por otros que han impulsado desde la UGR, como la creación del ecosistema de IA en Granada, el centro Adialab que se situará en la Gran Vía o el Campus de la Azucarera.

«Queremos que el campus de la Azucarera sea un ejemplo de unidad institucional en Granada», ha subrayado.

Por su parte, en su discurso, el presidente del Consejo de Citai, Carlos Infanzón, ha reivindicado la iniciativa privada como promotora del parque y ha recordado que el origen de la Citai está en el grupo de socios promotores, la mayoría granadinos, que «se arriesgaron» para hacer realidad este sueño.

«Este proyecto de iniciativa privada se implantó en el municipio de Escúzar sin ninguna aportación pública; por ello recalcamos que Citai está en Escúzar, pero no es de Escúzar ni ha sido promovido por ningún organismo público», ha reivindicado.

El presidente del Consejo de la Citai ha aprovechado el acto para reclamar a las administraciones que no pongan trabas, con un discurso muy crítico con un Gobierno que, en su opinión, «legisla en contra de la iniciativa privada incrementando las exigencias en lugar de simplificar y colaborar para hacer más fácil la implantación de nuevas iniciativas empresariales».

«Esto desplaza el enfoque de los jóvenes hacia la búsqueda de una plaza como funcionario, donde en la mayoría de los casos su evolución profesional no va a depender del esfuerzo y la calidad de su trabajo. Es un grave error para cualquier país. Claro que los funcionarios son necesarios, pero no tanto, ni tantos», ha señalado.

En su línea, siempre reivindicativa, Infanzón ha aprovechado la presencia de los representantes institucionales para pedir que se encuentre «la fórmula correcta» para culminar la rotonda prevista en la entrada de la Citai, cerca de la subestación eléctrica y eliminar así la actual división de la urbanización, que obliga a dar un rodeo importante.

Aunque ha recordado que se ha conseguido que la Junta apruebe su ejecución y que el Ayuntamiento de Escúzar aporte fondos para la realización de la obra ha lamentado «los condicionantes administrativos» que están demorando su ejecución.

Al Gobierno andaluz le reconoció la mejora que ha supuesto la ejecución del tramo de la A-338 que va desde la rotonda de la Malahá hasta la entrada de Citai pero le pidió que mantenga su apuesta e impulso una obra vital para la conexión con Granada, la carretera Otura-Malahá-Santa Fe, la futura autovía que unirá el parque empresarial con Granada a través de la VAU-5.

«El primer tramo se va a hacer de inmediato me ha dicho la consejera», ha apuntado Infanzón, que ha tenido la oportunidad de charlar con Rocío Díaz antes del acto.

«Es necesario que la iniciativa pública colabore y acompañe a la iniciativa privada, de cuyo desarrollo se generan los recursos económicos necesarios para el crecimiento de la sociedad», ha concluido.