Cinco pueblos de la comarca de Los Montes sufren cortes de cobertura e internet de hasta diez horas

Cinco municipios de la comarca de Los Montes Orientales, al norte de la provincia, sufren cortes de internet y cobertura que han durado hasta diez ... horas desde este lunes. La conexión se interrumpió ayer hacia las 8.00 de la mañana en Pedro Martínez, Gobernador, Morélabor, Guadahortuna y Torrecardela y no regresó hasta media tarde. Pese a ello, los ciudadanos afectados aseguran que «la red fue mínima» y que la falta de señal se repitió a lo largo del día.

Los ciudadanos de la zona afirman que la inestabilidad en la conexión comenzó el pasado lunes, cuando estuvieron todo el día sin red. Recuperaron la normalidad con algunos cortes el resto de la semana hasta llegar al viernes. Entonces el fallo volvió a aparecer. Según indica el primer edil de Morélabor, Miguel Sánchez, la compañía que predomina en el pueblo le comunicó que el problema se debe a que un cable ha sido cortado.

«Lo único que nos dicen los responsables es que se trata de una avería general», asegura el alcalde de Gobernador, Patrocinio Ruano, a quien las empresas han indicado que la normalidad no se recuperará, al menos, hasta el lunes. «Hemos tenido pequeños cortes durante algunas épocas, pero nunca habían sido tan graves», señala el regidor.

Los ayuntamientos de Gobernador o Morélabor no pudieron seguir con sus funciones en el día de ayer. Otros muchos negocios también se vieron afectados, ya que, sin internet, no pueden ejecutar sus facturas y, sin teléfono, no tienen la posibilidad de estar en contacto con sus proveedores o clientes. Tuvieron que asumir dos días de pérdidas. Al nerviosismo de algunos vecinos se suma el temor de estos alcaldes acerca de que la falta de señal se prolongue en el tiempo. Los municipios aumentan considerablemente su población durante los meses de verano.

La preocupación de los ciudadanos por esta situación se eleva en lo relativo a las personas mayores. «Muchos están incomunicados y no saben cómo actuar ante una emergencia», detalla el regidor de Gobernador, Patrocinio Ruano. Esto ha alarmado a los hijos que no residen en la misma localidad que sus padres y que no tienen cómo conocer su estado.

Desconocen la causa

No obstante, desconocen si los hechos están relacionados con el robo de cables. Esta situación ya provocó que los vecinos de Guadahortuna estuviesen sin televisión, internet y cobertura durante una semana. Algunos ciudadanos de este municipio no recuperaron nunca la señal en sus teléfonos móviles. El ayuntamiento puso una queja a través del punto de información al consumidor e hicieron una publicación para que las personas perjudicadas les hicieran llegar sus datos como afectados. No llegaron a confirmar si la ausencia de cobertura e internet causó la caída en la red, ya que no se restableció al reparar el suministro robado. Tal y como explicó el regidor, Maximiliano García, mucha gente optó por cambiarse de compañía al no existir una rápida solución.

La Guardia Civil, por su parte, no tiene constancia de que la ausencia de cobertura e internet esta semana en Los Montes Orientales esté ocasionada por el robo de cables. Los vecinos siguen sin saber a qué se debe la avería.