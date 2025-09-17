Cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Granada

Este fin de semana, Granada viene cargada de planes para continuar con el mes de septiembre de la mejor manera. Podrás disfrutar de conciertos, espectáculos, ... rutas de senderismo y actividades infantiles, entre otros, y este es la selección que hemos hecho desde IDEAL para ti.

1 Concierto Antonio Orozco

Antonio Orozco regresa a los escenarios con 'La Gira de Mi Vida', un espectáculo en el que combina los grandes éxitos de sus 25 años de trayectoria musical con las canciones de su nuevo álbum.

El artista actuará este sábado 20 de septiembre en la Plaza de Toros de Granada a las 21.30 horas.

2 Comedia Los Morancos

'Bis a Bis' es el nuevo espectáculo de Los Morancos, los hermanos sevillanos que llevan ya más de 40 años encima de los escenarios. El 'show' tendrá lugar este sábado 20 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos a las 21.30 horas.

Los Morancos llevarán sobre el escenario la nueva vida de los humoristas de este país, que cambia drásticamente con la entrada en vigor de la nueva y estricta Ley Mostaza. Con ella, todo el elenco cómico nacional acaba en prisión, incluido ellos. De este modo, Jorge y César tendrán que aprender a manejarse en el peligroso ambiente carcelario mientras sus personajes más cercanos (Omaita, Antonia y compañía) intentan liberarlos.

3 Infantil Cuentacuentos

Si te apetece un plan en familia o buscas una actividad educativa y divertida para tus hijos, desde IDEAL te recomendamos 'Hora del cuento', un cuentacuentos que estará en la Biblioteca Pública Municipal Zaidín Vergeles-Francisco Ayala hasta el próximo 24 de septiembre.

La actividad está recomendada para niños mayores de 3 años y tiene lugar a las 18 horas.

4 Teatro 'La Vida Resuelta'

La representación de la obra de teatro 'La Vida Resuelta', de Compañía Fantabulosa, tendrá lugar este domingo 21 de septiembre en Centro Cultural CajaGranada, en Avenida de la Ciencia, 2, a las 18 horas. Su finalidad es obtener fondos para la creación de un aula sensorial en el CPEEE Jean Piaget.

La obra trata sobre una generación que se siente perdida, de personas que han llegado a un punto en el que no terminan de estar satisfechas con ellas mismas y mucho menos felices.

5 Senderismo Ruta de los Cahorros

La ruta de los Cahorros es una de las más populares de Granada y se encuentra en Monachil. Una de sus grandes ventajas es la cercanía con la capital, así como el hecho de poder realizarse en cualquier época del año, aunque es perfecta para el mes de septiembre.

A través del recorrido podrás encontrar bonitas vistas como la del Barranco del Encantado, diversos puentes colgantes y toda la vegetación que rodea el cauce del río Monachil. No es una ruta muy exigente y se extiende a lo largo de 9,5 kilómetros que pueden hacerse en cuatro horas ida y vuelta. ¡Un plan perfecto para un domingo diferente!