Los cinco pilares que rozan el lleno esta Navidad SOLE MIRANDA Las reservas en restaurantes, hoteles y billetes de avión o bus alcanzan el 85%. Los principales días del calendario navideño podrían superar el 90% con clientes de última hora y ofertas especiales ROSA SOTO Granada Sábado, 15 diciembre 2018, 01:48

La Navidad es una de las fechas más esperadas del año para disfrutar en compañía de familia y amigos, pero también para que algunos sectores reciban un soplo de aire fresco para impulsar sus beneficios antes de cerrar el año. El panorama se presenta esperanzador para cinco áreas que tienen un peso importante en la economía de Granada como lo son hoteles, restaurantes y las turísticas cuevas de la capital, sin dejar de lado las reservas en billetes de avión y autobús, y una mención especial a los atractivos de Sierra Nevada. La media de ocupación para los días centrales de la Navidad se estima en el 85%, aunque las fuentes consultadas por IDEAL suben esta cifra al 90% a la espera de recibir reservas de última hora de indecisos o gracias a ofertas especiales fugaces.

Las comidas y cenas de empresa o las típicas entre amigos y familiares son el principal impulso que reciben los restaurantes de la capital durante estas fechas. Para cumplir con la elevada demanda que se aproxima al 90%, han diseñado distintos tipos de menús que agilizan el servicio y que se adaptan a todos los bolsillos con precios desde los 25 euros hasta menús de 45 euros con los manjares típicos navideños.

Los hoteles también destacan unas cifras «positivas», sin entrar en detalle, a pesar de que tradicionalmente invierno no es una temporada de elevada ocupación, según indican representantes del sector. El único problema que les impide seguir creciendo es la «competencia desleal de los apartamentos turísticos que no pagan impuestos». De ahí que los hosteleros granadinos pidan para el año próximo una regularización de estos competidores para ofrecer servicios en igualdad de condiciones.

Esta reclamación del sector hotelero pasa algo más desapercibida entre los alojamientos que están a pleno rendimiento esta temporada en Sierra Nevada. El invierno es la estación por excelencia en la que los hoteles de esta zona consiguen prácticamente el lleno técnico y, en esta ocasión, las buenas temperaturas han animado las visitas de más turistas desde el pasado puente de la Constitución.

Mientras, las casas cueva turísticas que inundan el Albaicín y el Sacromonte registran reservas más altas en Nochevieja que en Nochebuena, a pesar que los hoteleros de esta área lamentan que el tiempo cambiante del invierno hace que los turistas se lo piensen dos veces antes de reservar en esta zona y se decanten por otras opciones en la capital granadina.

Algo típicamente navideño es la escasez de billetes de avión o autobús y el incremento de su precio. Viajar en estas fechas para visitar a familia y amigos implica encontrarse en muchas ocasiones con el mensaje de «billetes agotados» o con precios que duplican o incluso triplican el valor original en temporada baja. Quizá alguna oferta especial salve el bolsillo de los pasajeros rezagados que aún no tienen billete.

1 Billetes agotados y precios por las nubes en la última semana

Los viajeros que esperen a última hora para comprar sus billetes de avión o autobús con el viaje de ida previsto para el 21 de este mes y la vuelta para el 28 se encontrarán con el mensaje de «agotados» en numerosas franjas horarias o con precios desorbitados. El vuelo más barato Granada-Barcelona con la ida y la vuelta en las fechas señaladas cuesta 164,98 euros; el Granada-Bilbao vale 218,98 euros; a Madrid, 231 euros; el viaje a Tenerife sale por 550,98 euros; y a Gran Canaria por 664,06 euros, según los precios consultados ayer por IDEAL. Gran parte de las diferentes franjas horarias de estos destinos indicaban que sólo tenían unas pocas plazas disponibles. Los vuelos internacionales en estas mismas fechas rondan precios similares. Ida y vuelta a París vale 219,98 euros; mientras que a Berlín, 123,44 euros; y a Londres, 279,60 euros.

Por otro lado, los billetes de autobús han llegado a duplicar el precio normal entre el 21 y el 28 de diciembre. El viaje ida-vuelta Granada-Madrid oscila entre los 34,11 y los 83,18 euros; el de Barcelona está entre los 151,60 y los 167,97 euros; el de Granada-Sevilla va desde los 41,52 a los 55,85 euros, y el bus hacia Bilbao cuesta entre 91,13 a 117,12 euros.

2 «La Nochevieja es mucho más fuerte que la Nochebuena»

La buena racha de reservas en las cuevas turísticas del Albaicín y Sacromonte se concentra más en Nochevieja y en Año Nuevo que en Nochebuena y Navidad, al menos así lo explica Ana Fernández, miembro de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Restauración del Albaicín y Sacromonte (AEHRAS): «La Nochevieja es mucho más fuerte que la Nochebuena en número de reservas, a pesar de que la Navidad no es la mejor época porque el frío del invierno echa para atrás a mucha gente», considera Fernández. Según esta hostelera, el turismo y las reservas en el Albaicín y Sacromonte dependen en gran medida de la climatología y precisamente estos barrios se llenaron de visitantes durante el puente por el buen tiempo que hizo. Ahora espera que haya una mayor afluencia a cuevas y establecimientos turísticos entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, coincidiendo con las celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo. En cualquier caso, no son zonas que se llenen en estas fechas. «Los clientes optan, por lo general, por locales en zonas más cómodas y cercanas a otros bares de copas», explica la hostelera en relación a los dos barrios históricos.

3 Las reservas suben un 15% por el buen tiempo en la nieve

Sierra Nevada se encuentra en su mejor momento: tiene 68 kilómetros de pistas abiertas y el buen tiempo permite disfrutar de ellos al máximo. Gracias a estas condiciones, los hoteles de la zona están sobre el 90% de la ocupación desde el pasado puente, eso es prácticamente un 15% más que en 2017 por estas mismas fechas, según el director del hotel Melià Sierra Nevada, Ramón Martínez. «La ocupación es extraordinaria y superamos en 15 puntos al año pasado prácticamente todos los días hasta Reyes», celebra este hostelero que no descarta aumentar todavía más el nivel de ocupación con ofertas de última hora y grupos de amigos rezagados que deciden en el último minuto hacer una escapada.

«El clima es fabuloso y aunque hay muchas personas que deciden irse a la playa, la mayoría están hartos de todo el año y no faltan a su cita invernal con la nieve», afirma Martínez. Aunque finalmente no se consiga el 100% de ocupación, Ramón Martínez está más que satisfecho con la actual cifra y reconoce que «tampoco se trata de masificar las instalaciones aún teniendo espacio para dar cabida a más huéspedes porque queremos que se sientan cómodos y no se agobien».

Para conseguir que los clientes se vayan contentos y opten por volver o recomendar su experiencia a sus más allegados, la plantilla del hotel está trabajando al 100% y mantendrá el ritmo hasta el fin de la temporada de esquí, cuando se cierre la estación bien entrada la primavera y no quede nieve en la pista.

4 Los hoteles están «en positivo» desde el pasado puente

El sector hotelero también está de enhorabuena, aunque el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, se muestre algo reacio a facilitar una cifra de las reservas para Navidad. Sin embargo, asegura que la tendencia es «positiva» desde el pasado puente de la Constitución y se mantiene al alza en las fechas navideñas más destacadas. «No hemos hecho una estimación de la ocupación hotelera para Navidad, pero la tendencia está cumpliendo con la expectativa y estamos en camino de superar los datos del año pasado», que se aproximaron al 80%.

Hasta final de año Betoret no presentará una valoración general de todo el periodo, pero insiste en que las cifras de visitantes y pernoctaciones son positivas. No obstante, reitera que podrían ser mejores «si no existiera la competencia desleal de los pisos turísticos que no están regulados». Betoret critica que el Gobierno central todavía no los haya declarado actividad económica. «Quienes alquilan estos pisos no están pagando impuestos, mientras que los hoteles cumplimos con toda la normativa y esto es injusto», concluye.

5 Sube la demanda de los menús más caros en los restaurantes

Los restaurantes de la capital han notado un «ligero» repunte en las reservas navideñas en comparación con el año pasado y se sitúan, de momento, entre el 80 y el 85%, aunque el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Granada, Gregorio García, espera que en lo que queda de semana se consiga prácticamente el 100% para el viernes 21 y sábado 22 y para los locales que abran los días clave como Nochebuena y Navidad, aunque admite que «siempre queda hueco para añadir un plato más a la mesa». Este hostelero asegura que es una buena noticia porque no sólo se ha incrementado el porcentaje de reserva en algo más del 5% respecto al 2017 en diciembre, sino que además «muchos grupos de empresa y familias optaron por adelantar la cena a la última semana de noviembre para evitar las aglomeraciones de estas fechas y tener un encuentro más íntimo, personalizado y tranquilo». Esto les permitió ampliar el calendario de eventos navideños.

Sin embargo, lo que más destaca García es que cada vez son más clientes los que optan por menús especiales, ligeramente más caros en comparación con los que se solían reservar por estas fechas el año pasado, que rondaban de media entre los 25 o los 30 euros. «Normalmente muchos escogían el menú de unos 30 euros, pero para estas próximas fiestas se ha registrado también un aumento en la selección de menús con un precio más caro y son más clientes los que escogen menús de 35 o 38 euros», afirma.

El hostelero recuerda que los comensales pueden decantarse por menús más baratos que incluyen varios platos para picar una selección de productos o por los tradicionales, algo más caros, con entrantes, plato principal, bebida y postre. Siempre queda la opción intermedia con una primera parte «de picoteo» y la posibilidad de escoger un plato entre varios.