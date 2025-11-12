Cinco jóvenes granadinos que son ejemplo de emprendimiento con sus negocios

Cinco jóvenes emprendedores de la provincia de Granada han sido beneficiaros este año de la línea de subvenciones 'Innovactiva 9000' de la Consejería de Inclusión ... Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, según han anunciado hoy la delegada territorial, Matilde Ortiz, y el coordinador del organismo autónomo en la provincia, José Luis de la Torre.

La delegada territorial ha resaltado que «en este ejercicio contamos con proyectos y con beneficiarios en áreas en riesgo de despoblación de nuestra provincia, con lo que también reforzamos la lucha contra el éxodo rural, sobre todo en la población juvenil, fomentando el arraigo y la fijación de la población joven en sus municipios de referencia».

Los cinco

El joven emprendedor Ramón, Olivares Montañés ha sido subvencionado este año por el proyecto AROM Consultores de Cenes de la Vega, que ofrece un servicio de gestión integral de instalaciones de autoconsumo energético industrial.

También ha recibido el apoyo del IAJ Carlos Rodríguez Padial por el proyecto basado en la gestión híbrida de servicios tecnológicos, ubicado en el Valle de Lecrín. Su objetivo es ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles, asesorando especialmente a empresarias y empresarios turísticos y residentes extranjeros.

Asimismo, Mónica Zapata Soria ha recibido el impulso de la Junta por su proyecto NEUROLEXIS de La Zubia, de servicios logopédicos especializados en neurorrehabilitación, terapia miofuncional y disfagia, con un enfoque basado en la evidencia científica y apoyado en tecnologías emergentes. Se prestarán tanto terapias presenciales como servicios de tele-rehabilitación y tele-evaluación, permitiendo un mayor alcance y accesibilidad.

El IAJ también ha respaldado a Victoria María Castillo Carayol por su proyecto TARO Vídeo de Baza, de realización de proyectos audiovisuales tanto de vídeo, streaming o fotografía, así como realizaciones en directo de vídeo para eventos y espectáculos y colaboraciones con asociaciones en orden a visibilizar las mismas en un territorio rural.

Y por último, Miranda Yeste Sánchez ha recibido la subvención por el proyecto Clínica del pie de Aquiles de Baza, que ofrece atención de urgencias podológicas, siendo la única clínica de la zona con un servicio inmediato para uñas encarnadas, heridas en diabéticos, lesiones deportivas y dolores incapacitantes, con disponibilidad de un teléfono de contacto los fines de semana y festivos.

Las ayudas

Estas ayudas están dirigidas a las personas jóvenes andaluzas o residentes de Andalucía, mayores de 18 y hasta 35 años o 40 años en el caso de proyectos empresariales agrícolas o ganaderos. Las subvenciones son de 9.000 euros por proyecto y valoran que estén relacionados con movilidad y logística, industria, recursos endógenos, turismo, cultura y ocio, salud, educación y bienestar social, agroindustria y alimentación saludable, energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible, TIC, economía digital y servicios digitales.

La finalidad de las subvenciones 'Innovactiva' es la puesta en marcha por parte de jóvenes de proyectos empresariales en la Comunidad autónoma a través de la creación de empresas con forma jurídica societaria mercantil, o cooperativas y sociedades laborales; o bien, para constituirse como persona empresaria individual autónoma. La financiación para el ejercicio 2025 es de un total de 334.932 euros, correspondiendo para cada una de las ocho provincias andaluzas una cuantía máxima de 41.866 euros.