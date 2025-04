Cinco empresas concentran el 72% del negocio de Granada en Estados Unidos La Cámara reforzará sus misiones para que las exportadoras granadinas busquen nuevos mercados a la vez que las anima a no olvidarse del país norteamericano

No hay una sola de las empresas españolas que no esté preocupada en estos momentos por el 'big bang' en el comercio internacional que detonaba ... el pasado 2 de abril el Gobierno de Estados Unidos con el anuncio de una subida general de aranceles que ahora ha congelado durante 90 días para la Unión Europea y aquellos países que no tomaron represalias comerciales contra su plan y han buscado una solución negociada.

La incertidumbre es absoluta y la amenaza de una nueva crisis económica mundial tiene en vilo a todo el mundo empresarial, pero a nivel micro, en el caso de la provincia granadina, serán pocas las que lidien directamente con el problema. El comercio de la provincia con Estados Unidos, el primer mercado fuera de Europa, se concentra en muy pocas manos y productos. Hay 269 empresas granadinas que venden a Estados Unidos, pero tan solo 42 de ellas enviaron el pasado año una cantidad superior a 50.000 euros, según los datos del ICEX España Exportación e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De estas, las exportadoras consolidadas, es decir que han vendido durante cuatro años consecutivos a ese país, son solo quince. El creciente negocio de Granada con Estados Unidos, que alcanzó los 66,5 millones de euros en el último año, está absolutamente condicionado por el dinamismo de las grandes exportadoras, con el gigante del aceite de oliva, Maeva, a la cabeza. El 72,3% del negocio global de la provincia con Estados Unidos se concentra en manos de tan solo cinco empresas y prácticamente entre las 25 primeras exportadoras copan el 95,4% del total de las ventas. Aunque la líder indiscutible es de sobra conocida en el mundo empresarial, los nombres concretos de las exportadoras son confidenciales. Los productos granadinos que se están enviando a Estados Unidos dan, no obstante, las pistas de los sectores a los que pertenecen: el 53% de las ventas de Granada a EE UU corresponden al aceite de oliva, a mucha distancia, con el 10,6% está el segundo capítulo, que son productos químicos orgánicos, le siguen con menor volumen los productos editoriales (6,3 %), el plástico y las manufacturas (3,8 %), las hortalizas y frutos secos (3,2 %) y y la maquinaria, con un 2,8% el global de las ventas. En este escenario de incertidumbre y volatilidad, tras el nuevo anuncio de la pausa en la entrada en vigor de los aranceles de Trump, el mensaje de Cámara Granada para las empresas granadinas es claro meridiano: «El comercio con Estados Unidos no se ha acabado ni está perdido». «En estos momentos Trump necesita que el dólar se devalúe para facilitar sus exportaciones, meternos en su cabeza es muy complicado, pero no podemos olvidarnos de este mercado», advierte el responsable del área Internacional de Cámara Granada, Luis Miguel Nebot. Un ejemplo revelador, según Nebot, es la experiencia que contaba hace unos días el director general de SIMA en las páginas de IDEAL: al tener su competencia China unos aranceles mucho mayores, el posicionamiento de la empresa granadina mejora en el continente americano. Y puede ocurrir en más casos. Los movimientos del tablero del juego internacional pueden suponer oportunidades para las empresas granadinas. «En algunos casos será mucho más complejo vender allí pero en otros será incluso favorable. Dependerá del producto sustitutivo al español que tengan en el mercado estadounidense y si el incremento de precio que asumirán por los aranceles lo hace desposicionarse o no», analiza. En el caso de Granada, con el aceite como principal exportación a Estados Unidos, el problema es preocupante pero con una ventaja dentro de lo malo: Trump no ha hecho distinción en su 'castigo' dentro de la Unión Europa. «Ha metido en el mismo saco a todos los principales productores por lo que todos parten de la misma situación», esgrime Nebot. El golpe es innegable, pero el responsable de Internacional de Cámara Granada insiste en que la afección para las empresas granadinas van a ser más indirectas que directas y en que justo en estos momentos de convulsión geopolítica es cuando no pueden quedarse paradas. Por parte de Cámara Granada la respuesta a Trump va a ser intentar poner todas sus armas al servicio de las empresas para impulsar las exportaciones. Por eso anuncian un refuerzo de las misiones comerciales para diversificar y potenciar la presencia de las empresas granadinas en mercados exteriores estratégicos. En los próximos meses programan misiones a Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), «dos economías con un creciente potencial para las empresas de la provincia». «Los mercados financieros anticipan un año antes la realidad económica y ahora mismo lo que hay es una crisis de futuro, donde se ve una futura recesión mundial, pero ¿se tiene que consolidar? No en tanto en cuanto estas medidas dependen de la volatilidad de Trump», continúa el experto en comercio internacional. «En este escenario se abren mercados interesantes como el de Méjico, que puede ser de valor. Para Granada es un sitio al que mirar porque ahí, aún siendo ahora los muros con Estados Unidos más altos que los europeos, se pueden abrir puertas y le veo oportunidades», concluye.

