Cinco curiosidades del muro del Cuarto Real de Santo Domingo

La reparación del muro del Cuarto Real de Santo Domingo permitirá poner fin a los problemas de estabilidad del lienzo que separa los jardines de ... la Cuesta de Aixa. Su intervención, que se llevará a cabo en los próximos meses, no solo servirá para recuperar su fábrica, sino también para poner en valor un espacio en el que prácticamente puede leerse la historia de Granada.

Una carta de la reina Juana

Según la memoria realizada por la Oficina Técnica Municipal de Arqueología que consta en el expediente del contrato, el origen del muro se puede fechar alrededor de 1512, cuando se piensa que se realizaron las primeras modificaciones en el complejo del Cuarto Real de Santo Domingo.

Una vez adquirido el recinto por los Reyes Católicos y cedido a los Dominicos, se adaptaron las antiguas dependencias nazaríes para emplearlas como templo temporal mientras se llevaban a cabo las obras de construcción de la actual iglesia de Santo Domingo. Todo esto queda reflejado en una carta enviada en marzo de 1512 por la reina Juana de la que habla Osorio Pérez en 'Singularidades gráficas en laGranada del siglo XVI' y que cita el informe.

En la misiva, la monarca se dirige al cabildo expresando la conversación que había tenido con el prior y los frailes del monasterio de Santa Cruz sobre los planes para construir la iglesia de Santo Domingo y mantener el culto en un edificio que se cree que podría ser la vieja Qubba. Como parte de los trabajos se habrían reforzado los lienzos del complejo, lo que fijaría el origen de los muros que hoy separan los jardines de Cuesta de Aixa.

Una piedra 'hermana'

El estudio refleja que parte de los muros están construidos con travertino, un material que procede de Alfacar y que se empleó también en otros edificios relevantes de la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de la Chancillería, de la Catedral, del Hospital Real o del Monasterio de San Jerónimo.

Sobre el lugar en el que fue picado, el estudio tiene la tesis de que se obtuvo del denominado barrio de las Canteras de Alfacar. Como refiere, la zona fue empleada para sacar piedra, lo que propició que hasta medidas del siglo XX apenas estuviera ocupado el entorno por viviendas muy diseminadas y separadas del casco urbano de la localidad.

Lo que antaño fueron unas minas son hoy una de las zonas del pueblo que mayor crecimiento y desarrollo urbanístico ha experimentado y está plenamente conectado a la red urbana de Alfacar.

Una muralla desplomada

Lo que hoy es la Cuesta de Aixa no siempre fue una calle abierta al tránsito, sino que, durante siglos, estuvo ocupada por construcciones adosadas a la muralla, parte de la cuál pasaba por allí.

Sin embargo, sucesos acaecidos en el siglo XVIII provocaron cambios notables en el muro, que se vio afectado por un derrumbe. El lienzo parece que se desplomó en 1773, según recoge el informe arqueológico, aunque las intervenciones posteriores han provocado que no sea reconocible en la actualidad.

Sí quedan pruebas de la estructura de hiladas de ladrillo y sillares de piedra travertino de Alfacar que es, de acuerdo a los especialistas, coincidente con la pauta constructiva del siglo XVI.

Una cuesta decimonónica

La actual configuración de la Cuesta de Aixa tiene fecha, mediados del siglo XIX. Fue entre 1843 y 1869 cuando se despejó el perímetro del Cuarto Real de Santo Domingo y se realizaron trabajos para ordenar el entorno y abrir lo que, hasta ese momento, había sido una especie de callejón.

El estudio cita el plano del arquitecto José María Mellado, fechado en 1868, como el primero que revela el arranque de la actual Cuesta de Aixa. Para entonces se había procedido ya a la apertura del vial.

Una bomba republicana

La Guerra Civil habría podido afectar también al muro. Así lo cree el estudio al intentar datar ciertas reparaciones de menor calidad realizadas en la zona central del muro. El informe detecta materiales de forma redondeada y pésima calidad empleado «sin orden u aparejo documentados».

La tesis es que se trata de la actuación realizada para solventar los daños provocados por el bombardeo efectuado por los republicanos en el entorno del Cuarto Real de Santo Domingo. Como recuerda, en torno al 6 de agosto de 1936, sobre las cinco de la tarde, cayó una bomba en el centro de fermentación de tabacos instalado en el viejo cuartel de Santo Domingo, que ahora es un colegio mayor.

Se cree que esto causó daños en el muro que obligaron a hacer una reparación rápida para asegurar la estabilidad.