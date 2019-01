Directo | Más de 6.000 personas en la manifestación feminista de Granada

La concentración feminista convocada para hoy en Granada ha congregado a cientos de personas en la Gran Vía granadina, que está cortada. La convocatoria, que se ha extendido a nivel nacional, es bien visible en la capital granadina, en la que los cientos de personas irán en manifestación hasta la plaza del Carmen.

En directo

20.10

'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Manolo, Manolito, la cena tú solito', 'mujer cuidadora, también trabajadora', 'Sola, borracha, quiero llegar a casa', son gritos de las mujeres que responsabilizan al Gobierno de la existencia del machismo. La manifestación de más de 6.000 personas está a punto de llegar a la Plaza del Carmen donde está previsto que termine la marcha.

20.00

La manifestación, que en este momento ocupa la mitad de Gran Vía, canta con entusiasmo 'Nosotras parimos nosotras decidimos', 'Que nos detengan que somos abortistas, malvadas feministas y no nos pueden controlar', 'Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla a sistema patriarcal', esta última pidiendo el aborto libre y gratuito. Mujeres de todas la edades acompañadas por familiares y amigos siguen su camino hacia Plaza del Carmen a ritmo de panderetas y castañuelas. En la mitad de la marea de gente se puede escuchar alguna consigna antifascista pero reinan los gritos de 'de noche y de día la calle es mía'. Una batucada del grupo no misto Bembé con una decena de mujeres, se ha unido a la causa aportando su música carnavalera y está animando con bailes la mitad de la manifestación.

19.40

Según los primeros datos de la Policía Local de Granada, hay más de 6.000 personas en la manifestación feminista.

19.30

Una segunda columna presidida por la AFU(Asamblea Feminista Unitaria) con una pancarta 'contra las violencias del patriarcado y del capitalismo'. Una tercera, del Café feminista ha querido destacar en su cabecera: 'respeta mi existencia o espera resistencia'. Un cuarto bloque organizado por el centro de la mujer de Guadix portó una pancarta en tonos morados donde se podía leer 'Nuestros derechos no se negocian', el lema con el que está manifestación se ha dado a conocer por redes sociales. Otro bloque de la asociación Albenza de Zafarraya portaban el cartel 'Disculpen las molestias, nos están asesinando por ser mujeres'. . A la cola miles de mujeres y hombres con banderas de LGTBI, la bandera de Andalucía, colectivos sindicales y alguna bandera republicana. Un grupo de tambores ha amenizado la marcha que transcurre de manera jovial y pacífica.

19.25

La manifestación ha recorrido la avenida cantando consignas como 'no es no, lo otro es violación' 'este patriarcado es una pocilga, está al servicio de los capitalistas, no tengas miedo, que no te callen, es el momento de salir a la calle'.

19.15

La reivindicación feminista está presidida por una pancarta con el lema 'Nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad' y dos cadenas humanas en sus laterales portando globos morados con mensajes a favor de la igualdad de género y la promoción del desarrollo y construcción de un buen gobierno

19.00

La Policía Nacional acompaña a la concentración que se desarrolla con lemas como 'Ni un paso atrás', o 'Con nuestros derechos no se negocia'.

Entre los colectivos que son visibles en la manifestación se encuentran la plataforma 25N, Café Feminista, la AFU, la Plataforma 8 de Marzo o el grupo de las Periodistas Paramos.

La manifestación granadina se desarrolla de forma simultánea a las que están teniendo lugar en otras capitales andaluzas y en muchas otras ciudades españolas. Esta mañana han sido más de tres mil personas las que se han congregado en Sevilla, alrededor del Parlamento de Andalucía, para reclamar al nuevo gobierno andaluz que no se den pasos atrás en igualdad, ni en la lucha contra la violencia de género.