Usuario en un hammam. IDEAL

La ciencia avala los beneficios del 'hammam' en la salud cardiovascular

Un estudio realizado por la UGR revela un impacto positivo en la presión arterial y una disminución de la percepción del estrés en los participantes

IDEAL

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:29

Por primera vez en España, un estudio científico realizado por la Universidad de Granada ha demostrado que tanto la experiencia completa como una sesión de ... masaje sensorial en el entorno 'hammam' generan beneficios psicofisiológicos reales, medibles y superiores al placebo. La investigación, promovida por Hammam Al Ándalus, confirma que el bienestar que sienten los usuarios no es solo una sensación sino es un efecto fisiológico respaldado por evidencia.

