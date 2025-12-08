La ciencia avala los beneficios del 'hammam' en la salud cardiovascular

Por primera vez en España, un estudio científico realizado por la Universidad de Granada ha demostrado que tanto la experiencia completa como una sesión de ... masaje sensorial en el entorno 'hammam' generan beneficios psicofisiológicos reales, medibles y superiores al placebo. La investigación, promovida por Hammam Al Ándalus, confirma que el bienestar que sienten los usuarios no es solo una sensación sino es un efecto fisiológico respaldado por evidencia.

El estudio, dirigido por lla catedrática de Fisioterapia Irene Cantarero, analizó los efectos de tres intervenciones en las que participaron 46 personas de entre 25 y 65 años con niveles moderados-altos de percepción de estrés y un estado de salud y hábitos de vida saludables. Todas las sesiones se llevaron a cabo a la misma hora y bajo condiciones ambientales idénticas, luz tenue, silencio y temperatura controlada, para garantizar la comparabilidad entre experiencias. Cada intervención tuvo una duración de 45 minutos y fue aplicada por profesionales siguiendo las indicaciones del equipo de investigación. A las 24 horas de cada sesión se registraron distintos indicadores de salud vinculados a la regulación del sistema nervioso.

De acuerdo a los resultados, las experiencias 'hammam' disminuyeron significativamente el cortisol salival en especial con el masaje. En concreto, los participantes lograron un descenso significativo de la frecuencia cardiaca, así como un patrón favorable de la presión arterial y mejoras en el estrés percibido.

«Este estudio nos permite explicar con claridad algo que intuíamos desde hace años: el 'hammam' genera una respuesta real en el organismo. Vemos cómo disminuye el estrés, mejora la actividad del sistema nervioso y se refuerzan mecanismos esenciales de defensa. No hablamos solo de bienestar percibido, sino de cambios medibles que ocurren incluso después de una única sesión», destaca Manuel Arroyo Morales, asesor científico-médico de Hammam Al Ándalus, empresa que ha promovido la investigación.