Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un choque sin heridos entre varios vehículos atasca la Circunvalación DGT

Un choque sin heridos entre varios vehículos atasca la Circunvalación

El 'efecto mirón' ha contribuido a ralentizar aún más el tránsito de vehículos

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

Un choque sin heridos entre varios vehículos ha causado un notable atasco en la Circunvalación de Granada. El siniestro ha ocurrido pasadas las doce de ... la mañana de este 8 de octubre en las inmediaciones de la salida que conduce a la localidad de Armilla. La colisión se ha producido en dirección Motril, pero el colapso ha acabado por extenderse por ambos sentidos debido al llamado 'efecto mirón', que consiste en que los automovilistas que transitan por la parte de la calzada que no se ha visto afectada, reducen la velocidad para observar los detalles del suceso. El resultado es que el conjunto de la GR-30 sufre las consecuencias del accidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
  10. 10 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un choque sin heridos entre varios vehículos atasca la Circunvalación

Un choque sin heridos entre varios vehículos atasca la Circunvalación