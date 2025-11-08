Un choque sin heridos entre varios vehículos atasca la Circunvalación El 'efecto mirón' ha contribuido a ralentizar aún más el tránsito de vehículos

Carlos Morán Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Un choque sin heridos entre varios vehículos ha causado un notable atasco en la Circunvalación de Granada. El siniestro ha ocurrido pasadas las doce de ... la mañana de este 8 de octubre en las inmediaciones de la salida que conduce a la localidad de Armilla. La colisión se ha producido en dirección Motril, pero el colapso ha acabado por extenderse por ambos sentidos debido al llamado 'efecto mirón', que consiste en que los automovilistas que transitan por la parte de la calzada que no se ha visto afectada, reducen la velocidad para observar los detalles del suceso. El resultado es que el conjunto de la GR-30 sufre las consecuencias del accidente.

El servicio de emergencias del 112 ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión