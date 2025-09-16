Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viviendas turísticas en la capital IDEAL

El choque entre Gobierno y Junta deja en un limbo legal a 1.250 viviendas turísticas

Los propietarios que se han quedado fuera del registro estatal pueden seguir operando con su permiso autonómico pero no anunciarse en las plataformas digitales

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:26

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría este domingo el curso político en Málaga con un mitin multitudinario en el que, además de lanzar la ... carrera de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, soltaba un anuncio estrella en materia de vivienda: la retirada del Registro Único de Arrendamientos de 53.000 viviendas turísticas en toda España, con la intención de que pasen a ser alquileres de larga duración. Una medida que ha provocado un nuevo choque de trenes entre la Junta, que tiene la competencia exclusiva de la regulación de las viviendas turísticas, y el Gobierno y que deja en el limbo a un total de 1.250 pisos turísticos que se quedan fuera de este nuevo registro estatal pero mantienen su licencia autonómica para operar.

