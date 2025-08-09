Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Choque frontal entre dos vehículos IDEAL

Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz

Tres de los ocupantes se han quedado atrapados y ha tenido que ser rescatados por bomberos

R. A.

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:45

Dos turismos con seis ocupantes, entre ellos dos niños, han chocado frontalmente esta noche en la carretera A-308 en Iznalloz. Tres de las personas que se han quedado atrapadas en el interior del vehículo y ha sido necesaria la intervención de los Bomberos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado, además de Policía y efectivos de Bomberos de Diputación, varios equipos médicos para atender a los heridos.

No ha habido que lamentar ningún fallecido, según informan desde el 061, aunque sí que hay pacientes con fracturas que previsiblemente serán trasladados en ambulancia al hospital de Traumatología en Granada.

