Blanca Rodríguez

Choque entre dos vehículos en la A-92

Uno de los implicados se ha quedado atravesado en la vía

R. A.

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:49

Dos vehículos han chocado esta tarde en la A-92, a la altura de la GR-30 alrededor de las 17.00 horas. Uno de los coches implicados se ha quedado atravesado en la vía con el morro contral el quitamiedos de la carretera.

Según ha confirmado el 112 a este periódico, en el que han estado implicados un todoterreno negro y una furgoneta blanca, se ha saldado sin heridos, aunque ha provocado algunos problemas de tráfico en la vía hasta que el coche atravesado ha sido retirado de la zona.

