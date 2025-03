Cetursa convertirá un club deportivo en sus oficinas gracias a 2,2 millones

Cetursa dejará su emblemático edificio para trasladarse al antiguo club deportivo Montebajo. Las intenciones son que el inmueble se quede despejado para una inversión privada ... como un hotel, según se desprende de la idea inicial. De hecho, se está haciendo un estudio de mercado para ver si un nuevo establecimiento hotelero sería un proyecto rentable.

Cetursa ha sacado a licitación la ejecución de las nuevas oficinas (Fase I) de la empresa gestora de Sierra Nevada en el Club Deportivo Montebajo. Los trabajos costarán 2,2 millones de euros y tienen un periodo de ejecución de tan solo cinco meses. Estas dependencias deportivas situadas en Pradollano, pertenecientes a Cetursa, están actualmente en desuso.

En el punto más céntrico de Pradollano, con una posición inmejorable, se encuentran las oficinas de Cetursa en Sierra Nevada. El edificio está en la Plaza de Andalucía y acoge la parte administrativa y de atención al cliente de la estación. La ubicación es tan buena que su destino será convertirse en un hotel que engrose la lista de este tipo de establecimientos. Para eso, hay que despejar de trabajadores el edificio central de Cetursa, que son pocos, ya que los administrativos se han marchado a la capital.

Dentro del plan de estratégico que Cetursa ha elaborado para el periodo 2020-2030, se encuentra la reordenación de sus activos, la mejora de sus infraestructuras, las labores de conservación y mantenimiento de sus edificaciones y la ejecución de nuevas obras, instalaciones e infraestructuras.

Según indica el pliego, Cetursa será la responsable de gestionar las licencias de obra en el club deportivo Montebajo, ante el Ayuntamiento de Monachil o de Dílar. Para ello, hará uso de los proyectos y la memoria. A su vez, Cetursa será la responsable de gestionar los permisos ambientales, si son necesarios, por estar la actuación emplazada en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

Estos permisos pueden ser desde una Autorización Ambiental Unificada, una Autorización u otro documento que permita la realización de las obras en un suelo de especial protección, según recoge el pliego. Los plazos de ejecución, dada la naturaleza de la mayoría de las actuaciones, pues se realizan en un entorno de alta montaña, estarán supeditados por las condiciones meteorológicas, que pueden afectar a la correcta ejecución de los trabajos. El club deportivo Montebajo –situado a unos 50 metros de distancia en la misma plaza de Andalucía– se construyó a mediados de los años 90 y está actualmente infrautilizado.

El edificio actual de Cetursa no es un inmueble público y tiene posibilidad de uso de oficina a hotelero según el planeamiento de Monachil. Una consultora externa está haciendo un estudio de mercado para la transformación del edificio y ver las opciones de explotación del mismo como alojamiento de 'alto standing'. No habría demolición sino una reforma del edificio actual. Hasta que no concluya el estudio no habrá plazos establecidos.

Licitación

Para el traslado de los trabajadores sí había una fecha estimada. El proyecto de actuación en el club deportivo Montebajo está en fase de licitación, por lo que el traslado será próximo, ya que las obras se prevén rápidas.

A finales de 2023, trabajadores de Cetursa de departamentos como soporte y servicios centrales, finanzas, contabilidad, contratación, recursos humanos o gabinete jurídico se mudaron a Granada. En esta mudanza a la ciudad se movilizaron una treintena de trabajadores a la Fundación CajaGranada, para ahorrarse los traslados diarios a la estación de Sierra Nevada.