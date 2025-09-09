Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Omagen de soldados en una playa de Alhucemas. Ideal
Análisis

El centenario del desembarco de Alhucemas

Cuando Granada miraba a Marruecos

César Girón

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

El 8 de septiembre se cumplió un siglo de un acontecimiento que marcó la historia militar y política de España en el siglo XX: el ... Desembarco de Alhucemas, considerado la primera operación anfibia moderna de éxito, que abrió la vía para el final de la guerra del Rif. Una fecha que, aunque parece lejana, tuvo en su momento un eco notable en la sociedad española y, también, cómo no, en Granada, cuya prensa local siguió con atención aquellos días de incertidumbre, propaganda y esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Espacios grises

