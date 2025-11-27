Cervezas Alhambra recibe la Medalla de Oro de la Diputación de Granada

Cervezas Alhambra recibió ayer una nueva distinción en reconocimiento a su trayectoria y contribución a engrandecer el nombre de Granada a nivel nacional e internacional, ... en el año de su centenario. En esta ocasión, fue la Diputación de Granada la que concedió a la marca de Mahou San Miguel la Medalla de Oro de la Provincia, en la categoría de Economía y Empresa, como parte de sus Honores y Distinciones 2025. El galardón reconoce su papel como icono cultural y económico de la ciudad a lo largo de su 100 años de vida y su compromiso con la identidad granadina, siendo una marca que ha acompañado a generaciones y que ha proyectado la imagen de Granada dentro y fuera de nuestras fronteras

Este alcance se refleja también en cifras. Según el estudio «Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024», elaborado por Valora Consultores, la compañía, principalmente a través de su marca Cervezas Alhambra, contribuyó el pasado año con 50 millones de euros a la economía granadina. Asimismo, generó más de 4.800 empleos en la provincia, de los cuales 175 fueron directos y el resto indirectos y relacionados con su actividad, es decir, a través de proveedores, distribuidores y clientes de Hostelería. Asimismo, realizó compras a 88 empresas locales por valor de más de 8 millones de euros, impulsando así el desarrollo de la cadena de suministro y fortaleciendo el tejido empresarial de la región.

Compromiso cultural y social

En la entrega de la Medalla de Oro, la Diputación de Granada destacó ayer que Cervezas Alhambra es ejemplo de compromiso con la cultura, el empleo y la identidad de Granada. Clara muestra de ello son las múltiples iniciativas impulsadas por la marca a lo largo de este año para conmemorar su centenario.

En el ámbito cultural, la exposición ubicada en las calles de Granada titulada «Cervezas Alhambra (siempre) estaba ahí - Granada en 100 pantallazos», aún disponible hasta final de mes en los bulevares de Carrera de la Virgen y Avenida de la Constitución, que ofrece un recorrido por los 100 años de historia compartida de Granada y la marca; o la creación de un nuevo palo flamenco, Sosegá, el «palo sin prisa», un nuevo estilo musical que nace en Granada de la mano de una serie de artistas del género para, desde la tradición y el respeto, hacer un regalo a su ciudad de origen.

Otra iniciativa innovadora ligada al mundo del arte fue la de Retrato Alhambra 1925, obra del artista estadounidense Spencer Tunick, que reunió en un olivar de Granada a cientos de voluntarios desnudos y cubiertos de pintura verde, venidos de distintas partes de España y Europa, para dar lugar a una imagen concebida como un homenaje a Andalucía, al entorno natural y a la estética de la cerveza más reconocible de la marca.

Otras acciones especiales lanzadas con motivo del centenario tienen que ver con nuevos formatos o ediciones limitadas de sus productos, siempre encaminadas a rendir homenaje a ese vínculo histórico con la ciudad de Granada y los granadinos. Es el caso del nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925, conocido como «Columna Centenario», un diseño del artista Andreu Carulla; o la edición limitada que recupera la icónica botella de 1964 con el grabado en el que aparece la silueta inconfundible de la Alhambra y Sierra Nevada de fondo.

En el ámbito gastronómico y de ocio, los granadinos han podido disfrutar de iniciativas como Jardín Alhambra, que también visitó la ciudad de Córdoba; o de Saborea Sin Prisa, el concurso gastronómico organizado junto a la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, que ha cumplido 17 ediciones buscando siempre la puesta en valor de la calidad y saber hacer de la hostelería granadina.

El apoyo de Cervezas Alhambra al deporte granadino es otro de los compromisos permanentes de la marca con su ciudad de origen. Destaca este año el regreso temporal del logotipo de Alhambra al frontal de las camisetas del primer equipo del Granada CF, una posición que no ocupaba desde hace casi tres décadas.