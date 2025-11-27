Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Susana Vargas, responsable de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel recoge el premio de manos de Francisco Rodríguez Guerrero, presidente de la Diputación de Granada

Cervezas Alhambra recibe la Medalla de Oro de la Diputación de Granada

El galardón reconoce su trayectoria centenaria, su papel como icono cultural y económico de la ciudad y su compromiso con la identidad granadina

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

Cervezas Alhambra recibió ayer una nueva distinción en reconocimiento a su trayectoria y contribución a engrandecer el nombre de Granada a nivel nacional e internacional, ... en el año de su centenario. En esta ocasión, fue la Diputación de Granada la que concedió a la marca de Mahou San Miguel la Medalla de Oro de la Provincia, en la categoría de Economía y Empresa, como parte de sus Honores y Distinciones 2025. El galardón reconoce su papel como icono cultural y económico de la ciudad a lo largo de su 100 años de vida y su compromiso con la identidad granadina, siendo una marca que ha acompañado a generaciones y que ha proyectado la imagen de Granada dentro y fuera de nuestras fronteras

