Cerdán a Koldo: «Si te puedo echar una mano me dices aquí, el nombre y ya está»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone de manifiesto que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, se ofreció a encontrarle trabajo ... a la exmujer de Koldo y «meses después» la empresa granadina Áridos Anfersa contrató a quien fuera también la secretaria de Ábalos.

En el informe sobre presuntas irregularidades en la contratación pública, al que ha tenido acceso IDEAL, la UCO desgrana audios que son fruto de una conversación entre Santos Cerdán y Koldo, que tuvo lugar el 2 de febrero de 2022. En ella el exasesor de Ábalos destacaba su lealtad y manifestaba que su mujer lo estaba pasando mal por los despidos. Tras la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la mujer de Koldo, Patricia Urdiz, y su hermano, Joseba García Izaguirre, terminaron también su relación laboral con la administración y perdieron las retribuciones económicas.

«Cuando se zumbaron a Pati, me sentó como una patada en los huevos, ahora me sienta peor porque no lo lleva nada bien. Está en Benidorm, está tranquila, está cuidando de la niña, tal, pero ya, después de ocho meses la situación se complica. He pedido un favor a que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar», afirmaba en relación a una empresa diferente a la granadina. Tras estas confesiones Santos Cerdán se ofreció a echarle una mano. Acto seguido Koldo le pidió que iba a necesitar que hablara con Javier Herrero, el entonces director de carreteras, para que ayudara a sus familiares. Cerdán le reiteró su ofrecimiento: «Me dices, oye, aquí y el nombre y ya está».

Meses después de haberse producido la conversación se produjo la contratación de Patricia por parte de la empresa bastetana, sociedad que, siempre de acuerdo con los investigadores, estaría directamente vinculada a la constructora OPR.

Áridos Anfersa declaró haber abonado a Patricia 7.791,55 euros en el año 2022, figurando de alta en el régimen general desde el 13 de julio de 2022, sin tener con la información disponible constancia de fecha de baja.

El análisis de los productos bancarios realizado por la Guardia Civil evidenció que Patricia cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos, 13.796,77 euros netos en concepto de «nómina» proveniente de la empresa granadina. Sin embargo, la UCO señala que el seguimiento efectuado tanto sobre Koldo como a su mujer, en diferentes días y horas, «sugiere que la misma no habría desarrollado actividad laboral alguna, por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad de Polop de la Marina (Alicante)». De igual forma, la UCO indica que Daniel Fernández Menéndez, hermano del excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con quién dirigía la constructora OPR, habría actuado de intermediario entre Áridos Anfersa, sociedad contratante, y Koldo.

Entre bromas, al iniciar la conversación Koldo recriminaba también a Cerdán que «lo había dejado abandonado de la mano de Dios». «Yo no me voy a meter en la política porque no me gusta, tú lo sabes. Soy un currela, hago mi trabajo y me voy a mi casa, o sea esto es lo que hay. Fiel he sido y eso nadie me lo puede discutir», decía para añadir después que dimitió con Ábalos «por dignidad».