El cercanías centrará la primera reunión sobre la integración del tren tras las vacaciones

La recuperación del cercanías en la provincia será uno de los temas a tratar en la reunión que este jueves mantendrán Ministerio de Transportes, Consejería ... de Fomento y Ayuntamiento en relación con la integración del ferrocarril.

La cita, que se celebrará por medios telemáticos, tiene una especial relevancia al ser la primera que se celebra después de que en junio se publicaran los primeros pliegos vinculados al proyecto. Ya entonces los representantes de las administraciones implicadas destacaron que, aunque las tramitaciones arrancaban con las licitaciones, quedaban pendientes cuestiones que debían perfilarse.

El más relevante, como se apuntó en ese momento y mantienen ahora las fuentes consultadas, es el de la cuestión económica. Un proyecto como el de la integración, que implicará la transformación de una gran área urbana para acabar con la histórica cicatriz del ferrocarril en barrios como Pajaritos, Juventud, Chana o Bobadilla, necesitará de una potente inversión que se repartirán las instituciones participantes.

El modelo no está cerrado, aunque, según lo conocido hasta el momento, se pretende que siga las líneas del cerrado por el Gobierno y la Junta para la integración del tren en Almería. En aquel acuerdo, que cerró Marifrán Carazo cuando aún ostentaba funciones en el ejecutivo autonómico, el mayor peso lo ostentaba la administración central, mientras que los entes regional y local completaban la financiación.

Sea como sea, la cuestión económica no será la única que se aborde en la reunión. Las fuentes consultadas insisten en que el interés es tratar otras cuestiones que han quedado abiertas tras la publicación de los pliegos en junio pasado.

Una de ellas, como señalan, es la del cercanías. Se trata de una iniciativa municipal que pretende recuperar las conexiones ferroviarias entre la capital y otras localidades granadinas aprovechando que se va a intervenir tanto en la estación de Andaluces, que va a aumentar notablemente sus dimensiones, y en el haz de vías de la entrada a Granada.

Ya durante las reuniones técnicas previas, desde el Ayuntamiento se insistió en la oportunidad que suponía la integración para reforzar la conexión con el aeropuerto. La idea propuesta desde la concejalía de Urbanismo era un sistema 'tren-tram' como el que tiene la bahía de Cádiz, un modelo que combina tren y tranvía gracias a la colaboración entre el Gobierno y la Junta.

Las fuentes consultadas por IDEAL coinciden en que la voluntad de las administraciones es abordar esta cuestión, en especial en lo relativo a los apeaderos. La capital ya propuso que hubiera paradas en puntos como Chana o Bobadilla, pero muy especialmente en La Azucarera, que se va a convertir en un foco académico de gran relevancia con la apuesta que está haciendo la UGR en la zona.

La creación de una variante exterior que permita eliminar con el ramal a Moreda que atraviesa el barrio de los Periodistas será otro de los temas a abordar. Se considera un asunto vital para sacar las mercancías de Andaluces y poder configurar un nodo de comunicaciones junto a MercaGranada con el Área Logística en el que trabaja la Junta. La desaparición del ramal, por otra parte, puede tener implicaciones para la ciudad al liberar terrenos de gran importancia en el núcleo urbano. Aunque el estudio de la operación está aún en marcha, es otro de los temas que quieren analizarse en una cita a la que todos acuden, como resaltan las fuentes, «con ánimo constructivo y gran positividad por lo conseguido hasta ahora».