Viajeros en la estación de Andaluces este verano. BLANCA RODRÍGUEZ

El cercanías centrará la primera reunión sobre la integración del tren tras las vacaciones

Clarificar la ubicación de los apeaderos, con especial interés en la conexión con La Azucarera, será uno de los asuntos a tratar

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41

La recuperación del cercanías en la provincia será uno de los temas a tratar en la reunión que este jueves mantendrán Ministerio de Transportes, Consejería ... de Fomento y Ayuntamiento en relación con la integración del ferrocarril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

