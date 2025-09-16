«Cerca de la Alhambra, ¿pagarías este precio por tomar unos cafés?»: se hace viral la cuenta de un bar de Granada La foto de la factura ha originado una polémica en redes sociales

Maria Dolores Martínez Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27

La polémica está servida. «Cerca de la Alhambra ¿pagarías este precio por tomar allí unos cafés?». La cuenta viral @soycamarero vuelve a abrir debate entre sus seguidores de la red social X, haciéndose eco de un nuevo abuso relacionado con la hostelería. La foto de la factura que acompaña a este post no deja lugar a dudas. Se trata de la copia de un pago con tarjeta en la que se especifica el precio de dos consumiciones: 3,50 euros por un café con leche y 5 euros por otro doble. A todas luces, aportada por un cliente o clienta insatisfech@ de origen desconocido que se ha sentado en la mesa número 31, se lo ha tomado cerca las 13:00 horas (más propia de una cerveza con tapa) y se ha quedado con un sabor más amargo que el café que tomaba. No sabemos si en el caso del que lo bebió con doble carga acabó también con la tensión por las nubes.

Del establecimiento cerca de la Alhambra, lugar en que tuvieron lugar los hechos y calidad del café tomado por la pareja (de amigos, de negocios, de hecho o de derecho) nada se especifica. No sabemos si se trata de un hotel, franquicia o restaurante pero, en todo caso, podemos hacernos una idea de sus grandes dimensiones (mesa 31 para más señas). No descartemos tampoco que se trate de un simple postureo o una inversión a corto plazo y que la causa o el encuentro haya valido más que el propio café.

En resumen, la cuestión planteada por este experto resulta ser de lo más peliaguda. Y no digamos desde el punto de vista que pudiera aportar el negocio en cuestión si les preguntamos al respecto. ¿Tuvieron ocasión de ver el precio previamente o lo descubrieron por sorpresa cuando vieron la factura? ¿Se aprovecharon de su condición de turistas o pensaron que lo eran habiendo nacido en la ciudad de la Alhambra?

La patata caliente no deja de lanzarse de unos usuarios a otros y acumula ya 183 respuestas a toda velocidad con opiniones de lo más variopintas. Haciendo uso del título de @soycamarero en su libro ¿el cliente no siempre tiene la razón? o ¿nos encontramos ante un abuso en toda regla?