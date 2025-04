El 'centro social' del edificio okupado de Azacayas retoma la actividad

. El 'centro social' La Madriguera, ubicado en el edificio okupado de la calle Azacayas, anuncia que retomará su actividad tras el parón provocado el ... 20 de marzo. En esa fecha pusieron punto y final a la negociación con la empresa desokupa y la propietario del bloque, pese a que aseguraron meses atrás que dejarían el inmueble. Sus moradores adelantan que pondrán en marcha de nuevo sus talleres y actividades.

«Nos sentimos ilusionadas con la reapertura, las actividades y los eventos que se seguirán sucediendo. Comunicamos nuestra rotunda intención de volver a la actividad. Estamos preparándonos para esto, volviendo mejores y fuertes». han apuntado en un comunicado remitido por redes sociales.

Denuncia

De igual forma, los responsables consideran que en enero recibieron un ataque «ilegal» y manifiestan que han denunciado los hechos. Se refieren a las cargas policiales y los altercados que se produjeron durante la tensión entre los okupas y la empresa que pretendía desalojarles. Los inquilinos agradecen a todas las personas implicadas con la causa y a los que asistieron a la sentada y hacer guardia frente al bloque.

Los okupas no entregaron el edificio porque consideran que la empresa ha faltado a su palabra y que el bloque no se iba a destinar a vivienda particular. En marzo, el 'centro social' reiteró que está en marcha, tiene intención de quedarse en el barrio y operan con bastante éxito.

Organizan talleres deportivos, costura, serigrafía, yoga, sobre el consentimiento sexual, de otras masculinidades, de títeres, máscaras, emocionales… El precio es libre y cada participante aporta lo que puede; llenan todas y cada una de las plazas que sacan.