El centro educativo Ave María San Cristóbal celebra las IV Jornadas de Emprendimiento La delegada de Desarrollo Educativo y FP asegura que «la FP es, por naturaleza, la cantera más potente del emprendimiento

Ideal Viernes, 24 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, ha inaugurado las IV Jornadas de Emprendimiento que, bajo el lema lema «Emprender desde la Dificultad» ha organizado el Centro Educativo Ave María San Cristóbal.

Martín ha asegurado que «con esta cuarta edición, las jornadas se consolidan como un referente del emprendimiento en la provincia» y ha agradecido a la dirección del centro, a los 112 docentes y 8 profesionales no docentes y a toda la comunidad educativa del Ave María «la incansable labor para crear este espacio de encuentro, innovación y oportunidad para sus 917 alumnos y alumnas». Asimismo, ha agradecido «a las entidades colaboradoras, y muy especialmente, a los más de 45 jóvenes emprendedores que hoy nos muestran que las ideas, cuando se combinan con esfuerzo, pueden cambiar el mundo».

La delegada ha subrayado que la esencia de la Formación Profesional es «formar a profesionales no solo para ser excelentes técnicos, sino para ser dueños de su propio destino» y ha afirmado que «la FP es, por naturaleza, la cantera más potente del emprendimiento», ya que dota al alumnado de «las herramientas, las competencias y el conocimiento práctico para que no solo encuentren un empleo, sino para que puedan crearlo».

En esta edición, las jornadas dan un paso más al reivindicar «un emprendimiento universal e inclusivo». Como ejemplo, se destacaron las ponencias de un campeón paralímpico, una deportista de paraescalada, una influencer que convierte el TDAH y la dislexia en un superpoder, y un maestro que rompe barreras en la educación especial. «Ellos y ellas son el vivo ejemplo de que la tenacidad, la resiliencia y la capacidad de 'aprender a nuestra manera' son los verdaderos motores del éxito», ha indicado la delegada.

Martín ha recordado que los datos del curso 2025/2026 «reflejan un momento de fortaleza y crecimiento histórico de la FP en la provincia de Granada, consolidándola como una pieza clave para la cualificación de la juventud y el desarrollo del tejido productivo local».

Entre las cifras, ha destacado la red de 92 centros (73 públicos y 19 concertados) que ofrecen 420 ciclos, cursos y programas formativos, con un incremento de 9 nuevas ofertas; los: 20.180 estudiantes matriculados, lo que supone un aumento del 38% en la oferta de plazas desde 2018 (4.626 plazas más) y la implantación de ciclos en sectores con alta demanda y necesidad de relevo generacional, como Soldadura y Calderería, Construcción, Aprovechamiento del Medio Natural, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo en Python y Emergencias y Protección Civil.

Martín también ha resaltado «la apuesta por la FP Dual» con 10.863 convenios firmados con 4.640 empresas, en el pasado curso; 114 aulas bilingües (inglés y francés) en 26 centros, y 19 ciclos en modalidad bilingüe. Además de 13 Cursos de Especialización en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Drones y las 36 Aulas de Emprendimiento y 35 Aulas ATECA (Tecnología Aplicada) para adaptar el aprendizaje a la realidad digital empresarial.