El centro comercial La Zubia Plaza albergará apartamentos turísticos

Dieciséis años después de su nacimiento, el centro comercial Alhsur de La Zubia está viviendo una nueva etapa, metamorfoseado con el nuevo nombre de La ... Zubia Plaza. La empresa granadina Sea Group, promotora, constructora y especialista en desarrollos inmobiliarios que tiene su principal foco de negocio en la Costa del Sol, adquirió el pasado año el centro comercial que estaba en manos de los bancos, a través de fondos de inversión, con la idea de relanzarlo con un cambio de filosofía radical.

La idea era transformar el antiguo complejo de compras y ocio, que se había ido vaciando en los últimos años, en un gran centro de negocios y oficinas que diera cabida principalmente a empresas del sector tecnológico a la que vez que añadiera una nueva oferta de servicios complementarios con restauración, además del gimnasio y los cines que nunca han dejado de funcionar. En este 2025, la empresa granadina ha desarrollado una labor de comercialización del nuevo centro de negocios tanteando el mercado pero no ha logrado avanzar en la captación de grandes empresas tecnológicas del perfil exacto que estaban buscando. Sin embargo, sí han palpado el interés de operadores del sector turístico que les han llevado a dar un giro al concepto inicial y plantear la construcción de un complejo de apartamentos turísticos dentro del propio centro comercial.

Según confirma el CEO de Seagroup, Carlos Casaseca, a IDEAL, están trabajando en el proyecto para construir apartamentos turísticos en toda la primera planta, que en la actualidad cuenta con los multicines y locales vacíos. El proyecto será financiado por la propia promotora, Seagroup, que posteriormente pretende ceder la gestión a un operador turístico, con el que ya están manteniendo negociaciones.

Interés

El uso complementario del suelo del centro comercial permite, según explica Casaseca, la construcción de un complejo turístico de este tipo, siempre que no supere la ocupación del 50% del espacio. «Tenemos interés de empresas hoteleras y hemos puesto en marcha este proyecto que nos parece muy interesante y compatible con el resto de servicios que ofrece La Zubia Plaza», apunta Casaseca, que cree que se podrán establecer sinergias ya que los clientes de los apartamentos turísticos darán vida también al resto de empresas que se alojen en el centro comercial, principalmente a la restauración. Casaseca subraya que no se trata de alquileres de larga duración, sino del modelo de apartamento turístico, con un complejo que aún no tiene el diseño cerrado pero que probablemente incluirá pisos de una y dos habitaciones, con una entrada específica y una recepción. Cree que la cercanía a la capital y el entorno en el que se encuentra el centro comercial, el polígono El Laurel con grandes supermercados y otros servicios, será un atractivo para los clientes aficionados a este modelo de apartamento turístico.

El CEO de Sea Group insiste en que, aunque suman este nuevo uso, no abandonan la idea de captar otras empresas de base tecnológica. En total, La Zubia Plaza cuenta con 32.000 metros construidos, de los que unos 4.500 seguirán libres para albergar oficinas.