El centro del 061 en Granada atiende más de 88.000 peticiones el primer semestre del año Los equipos de urgencias y emergencias han sido activados en 40.592 ocasiones para asistir a pacientes en la provincia granadina

Ideal Jueves, 9 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto al delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, han llevado a cabo una visita al Centro de Emergencias Sanitarias 061, en donde han mantenido una reunión de trabajo con la nueva directora, Mari Paz Carmona, a la que han dado la bienvenida y analizado los últimos datos referentes a la actividad del centro, llamando la atención sobre los más de 88.000 casos asistenciales o peticiones de asistencia gestionados solo en el primer semestre del año.

Granados aprovechó su visita para felicitar y agradecer «a todos y cada uno de los profesionales que integran este centro por el gran trabajo que llevan a cabo, ocupen el puesto que ocupen. Todos son parte de un engranaje indispensable de un servicio que se activa con una llamada de teléfono, logrando salvar cada año miles de vidas».

Estas solicitudes han son gestionadas desde las salas de coordinación del 061 de Granada y del resto de Andalucía oriental, atendidas por profesionales del servicio de teleoperación, con formación específica para la recepción y gestión de estas llamadas y capacitados para la intervención en caso de detectar una parada cardiaca.

Estos operadores junto a los profesionales médicos que hacen escuchas e intervienen ante todas aquellas situaciones que lo requieren han dado respuesta en este primer semestre del año a una media de 483,6 peticiones de asistencias diarias, de las que un 32% ha sido resueltas desde el propio centro coordinador sin necesidad de movilizar recursos del sistema sanitario público.

Los principales motivos por los que los andaluces han solicitado atención a la sala del 061 han sido las alteraciones neurológicas entre los que se encuentran desvanecimientos, sospecha de ictus, alteraciones del nivel de conciencia. A estas les siguen el dolor no traumático, como el abdominal, torácico o de espalda; la disnea o dificultad respiratoria, las alteraciones de las constantes vitales, los traumatismos, los problemas psiquiátricos, gastrointestinales y los accidentes de tráfico. El resto de asistencias corresponden a otros motivos, como hemorragias, alergias e intoxicaciones, entre otras.

El centro coordinador del 061 en Granada ha atendido en el primer semestre del año 2025 un total de 210.691 llamadas, una media de 1.157 diarias que han recibido por las diferentes líneas de acceso que tienen los usuarios a su disposición, el 061 para emergencias sanitarias, la línea de urgencias provincial (958 02 88 27), el 112, el servicio de teleasistencia y Salud Responde, entre otras líneas.

Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias del Servicio Andaluz de Salud han sido activados para atender estas demandas asistenciales en 40.592 ocasiones, de las cuales 37.769 han sido asistidas por los equipos de urgencias de atención primaria y el resto por los equipos de emergencias sanitarias 061.

Los 61 profesionales sanitarios de este servicio, 26 médicos, 19 enfermeros y 16 técnicos de emergencias, respectivamente, han sido movilizados en 2.823 ocasiones, en su mayoría para atender situaciones de riesgo para la vida de los pacientes, interviniendo en menos de 15 minutos en el 94,4% de los casos en estas zonas urbanas.

Recursos asistenciales del 061

Los recursos con los que cuenta el Centro de Emergencias Sanitarias en Granada, que dirige desde mediados de septiembre Mari Paz Carmona, están distribuidos de forma estratégica para la atención de las emergencias. Granada dispone de tres uvis móviles, situadas una, en el mismo edificio del centro coordinador y sede del servicio provincial del 061, y las otras dos en el área de urgencias del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y en el Área de Urgencias Hospital Santa Ana de Motril. A estos tres equipos terrestres se suma el equipo de emergencias aéreo que se encuentra en el Hospital Comarcal de Baza, base del helicóptero del 061.

La provincia también cuenta con un vehículo de apoyo logístico para intervención en emergencias colectivas y un equipo de protección de riesgo tecnológico para la atención de casos de posible riesgo químico, así como un equipo de traslado de pacientes críticos interhospitalario.

Todos estos equipos, pertenecientes a Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Consumo, atienden las peticiones de urgencias y emergencias que se reciben en el centro coordinador, junto a los equipos de urgencias de atención primaria, dotados también de médicos y enfermeros.