«Era el tren perfecto, pero después de tres horas esperando me he ido, no voy al congreso» Un centenar de atrapados para venir a Granada con motivo del Alhambra Venture 2025

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 1 de julio 2025, 12:23 | Actualizado 13:03h.

El AVE Madrid-Granada con salida prevista a las 7.35 horas ha salido con cuatro horas y cinco minutos de retraso este martes. El de las 11.00 todavía no ha salido y el de las 13.35, está en el aire. La estación Puerta de Atocha lleva toda la mañana sumida en el caos. Entre los afectados se encuentran un centenar de personas que entre hoy y mañana debían participar en el Alhambra Venture 2025, el mayor evento de innovación del sur de Europa impulsado por IDEAL.

Los incidentes en la red ferroviaria han obligado a modificar la programación del evento al tener que sustituir a tres personas en una mesa redonda y fallar seis inversores, pero los afectados son muchos más. Al menos una veintena ya ha notificado que está teniendo problemas para llegar a Granada en tren, pero la organización estima que, en total, serían en torno a cien los perjudicados.

Entre ellos se encuentra Marta Navaleón, inversora de Wayra que hoy debía haber salido de Madrid en el AVE de las 7.35 horas. «Se suponía que llegaba a Granada a las once y media como tarde y me iba directa al congreso, pero primero nos han dicho que salíamos a las ocho, luego a las nueve y media, y a las diez seguíamos ahí. Después de tres horas sentada esperando me he ido. Ya no voy al congreso. No tenía sentido seguir esperando sin saber si el tren iba a salir», comparte con este periódico.

Navaleón asegura que le da «mucha rabia» no poder asistir al Alhambra Venture 2025. Wayra se suma todos los años. Según ella, es «un networking buenísimo». A nivel de inversores, la presencia regional es «muy importante», subraya. Para esta inversora, los incidentes en las catenarias de Toledo han sido «una faena». «Era el tren perfecto».

En el aire

En pleno meollo se encuentra también el periodista de ABC Jesús Monroy. Tiene previsto subirse al tren de las 13.35 horas destino Granada —tiene que moderar una mesa redonda sobre innovación en defensa—, «pero quién sabe si saldrá». «Estamos atrapados en la salida de la estación. Es caótico y dan prioridad a los trenes que van a Barcelona. El sur lleva toda la mañana apareciendo en los paneles como demorado. Santa Justa, Huelva, Málaga... Todas las provincias de Andalucía», cuenta.

Según él, «nadie» responde a las preguntas de los usuarios afectados ni da explicaciones, no hay información, solo carteles «que no se mueven» y unas 300 personas «anhelando la salida». «Noto cuando el funcionario se avergüenza de lo que está sucediendo. Tengo la sensación de que la gente va a empezar a tirar piedras contra los trenes», asegura. La alternativa es el autobús, pero eso «complica las cosas».