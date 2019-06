Celaá: «Es fundamental defender el pensamiento crítico en redes» La ministra de Educación y portavoz del Gobierno central destaca el papel de escucha que supone Twitter para la administración y su papel en el ámbito docente RAFAEL LAMELAS Jueves, 13 junio 2019, 11:30

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno central y ministra de Educación, inauguró la séptima edición de TAT Granada con un repaso a la influencia y las transformaciones que ha supuesto Twitter en el contexto global, influyendo en campos determinantes como la política y la educación. Estas fueron sus palabras:

«Quiero agradecer en nombre del Gobierno de España por esta invitación al TAT Granada. Con su séptima edición se consolida como el mayor evento mundial para reflexionar sobre Twitter, aprender y divertirse. Granada es el punto neurálgico. Quiero destacar la riqueza y la pluralidad con la que han diseñado el programa un año más desde el diario IDEAL. Es una oportunidad de conocer casos de éxito, novedades tecnológicas y mejorar la experiencia de usuario».

LA PARADOJA: «Hablamos del entorno en el que hablamos. El diálogo no nace con las redes sociales, existe desde la Grecia clásica. Twitter aporta un lugar para desarrollar la conversación pública, como el Ágora ateniense. Ya había gente en aquellos tiempos que quería que decidieran las leyes los que aparentemente más sabían o eran mejores oradores, los demagogos. Reflexionar se ha convertido en algo arriesgado. Estamos en las recetas fáciles, el blanco y el negro... En el mundo digital no siempre es fácil el pensamiento crítico y sí lo efectista. Por eso este foro es importante, porque nos permite reflexionar sobre todo ello».

INFLUENCIA: «Twitter influye en política, periodismo, activismo social y hasta en el humor. Cambia todo. También hay usuarios que anuncian cosas importantes, como Donald Trump y su incontinencia tuitera. Comunicar un fin de un acuerdo comercial con la India o la subida de aranceles en México es insólito. El presidente de Salvador usó su cuenta para ordenar a sus ministros ceses de personal de la administración pública. Casi mejores fueron las respuestas: «Ahorita mismo, presidente», le respondió una subordinada».

PAPEL EN LA EDUCACIÓN: «Estas cosas no se pueden asociar a Twitter, que sí ofrece grandes ventajas. Como ministra de Educación, hay reflexiones y preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con la educación en el aprendizaje personal. ¿Ayuda Twitter? ¿El límite de caracteres es una barrera? Hay tradiciones literarias basadas en la concisión, como los haikus japoneses, poesías que llevan siglos. Como el relato de Monterroso, en sus 50 caracteres («cuando despertó, el dinosaurio estaba todavía ahí»). A esa concisión se puede incorporar el arte. Hasta el Quijote se puede tuitear, como demostró Forges en una viñeta. O como decía Baltasar Gracían: «lo bueno, si breve, dos veces bueno».

POLÍTICA, PERIODISMO Y TWITTER: «La pausa y la concisión son importantes. Como portavoz del Gobierno tengo que constatar que la política y el periodismo no se podrían entender sin Twitter, sus relaciones. En nuestro país ha coincidido su eclosión con cambios políticos y variaciones en el entorno digital. De un bipartidismo imperfecto hemos pasado a otro panorama. La prensa escrita pierde lectores e ingresos publicitarios. Se escuchan y atienden aplicaciones móviles, cambios en el modo de ver la TV... El consumo y la producción informativa se fragmenta. Se populariza una noticia fuera de los medios tradicionales».

DEFENSA ANTE LO NOCIVO: «También fallan los filtros. El papel de las redes sociales en los comportamientos electorales muestra una creciente relevancia, como se ha visto con el Brexit, Trump o Bolsonaro. Algoritmos, bots, pueden crear entornos de información sesgados y alterar elecciones a través de las noticias falsas, que son una preocupación para los gobiernos democráticos y para la sociedad en general, un peligro para la democracia. Combatir las 'fake news' es fundamental, como crear un código de buenas prácticas, al que se ha adherido Twitter».

CUENTAS DEL GOBIERNO: «Hay que aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos. Desde Moncloa, la cuenta oficial del presidente del Gobierno, en los tiempos de Zapatero, ya fue felicitada por Twitter por sumarse a esta red. Después se han agregado los demás como un ejercicio de transparencia. Pedro Sánchez ya era un gran aficionado antes de ser presidente. Cuando accedió al cargo, cambió el tono y el estilo».

PILARES: «La presencia del Gobierno se basa en tres pilares: comunicación, escucha activa y relación con la ciudadanía. Una manera más cercana y transparente. Valoramos la utilidad de las redes. A veces, se olvida de que son una herramienta importante para la escucha. Saber lo que hacemos bien y mal, con el 'feedback' de los ciudadanos. Son plataformas valiosas para la participación ciudadana. Movilizamos contra la pobreza infantil, el desarrollo sostenible... El Presidente se ha implicado en la lucha por la violencia de género, los derechos de la infancia...

FUTURO: «13 años después de su lanzamiento, sabemos que Twitter ha venido para quedarse, pero no sabemos en qué términos. Sus circunstancias no son definitivas. Todos nos adaptamos en estos tiempos líquidos. Su influencia es evidente. Es lo que pasó con Barack Obama. Él y sus responsables de campaña vieron lo que sus predecesores vieron antes en la calle o la TV: una ventana para enviar mensajes clave e influir en la ciudadanía».

¿QUÉ ES REAL?: «Lo que leemos en Twitter no es del todo real. Un informe del NYTimes reflejó que el electorado demócrata de Twitter no ser parecía al real, por tanto era un error tomar decisiones en base sólo a eso. No debe ofuscarnos cuando se nos ataca ni variar cuando se nos alaba. Esta comunicación es otro escollo a salvar. Hay políticos jóvenes, nativos digitales, han lanzado sus carreras a través de los social media y marcan la agenda política de sus partidos».

ALIADO EDUCATIVO: «Desde la educación, es un aliado necesario. Alienta la colaboración entre todos, el activismo para un mejor sistema educativo. El uso de Twitter va calando y madurando. Aspectos dispersos ahora más conectados. El poder de vinculación que tiene rompe la caja negra de la escuela que aislaba. Aunque haya profesores que sigan en un modelo desconectado, hay gente inquieta que aprovecha su potencial. Les devuelve el papel de intelectuales y transformadores. Hay profesores que comparten estrategias informativas, aportaciones innovadoras, escuela digital. Hay cientos de cuentas que polinizan una nueva forma de pensar en educación, siendo revulsivo para el sistema. La del ministerio de Educación tiene casi 180.000 seguidores: difunde la actividad política, convocatorias y atiende a los demás. Sus tuits generan más de 850.000 impresiones al mes y más de 2.000 Rts. La mayoría son mujeres. También tenemos otras cuentas, como la de Educación INTEF o TodoFP».

CUESTIONES FUNDAMENTALES: «La comunidad educativa aboga por el cambio. Hay tres cuestiones para la reflexión. La elevada masculinización en Twitter debe importarnos, porque es un sesgo de género. Las mujeres deben sentirse más emponderadas en la conversación. Arrastramos algo que se tiene que potenciar. Un segundo tema es la prevención del acoso, la agresividad y el odio en las redes. El acoso escolar es un fenómeno gravísimo. Tenemos que actuar desde el ministerio. El anonimato favorece estas cosas. Las redes corren el riesgo de extremar las discrepancias. Por eso es importante educar en tolerancia. Por último, el sistema educativo tiene que garantizar el desarrollo del pensamiento crítico para distinguir lo verdadero de lo falso. Sólo el 22% de los adolescentes dicen haber recibido información sobre pensamiento crítico, a pesar de que la mayoría dispone de un dispositivo digital que usa con frecuencia. Es fundamental la libertad de no ser manipulados y engañados».

RECOMENDACIÓN: «Atrévete a pensar por ti mismo, sitúate en el espacio y en el tiempo. Las noticias falsas se propagan más rápido y llegan a mayores audiencias que las verdaderas. Hay que apelar a una base educativa. Está en nuestra mano conquistar canales de comunicación, donde las cosas se valoren bien. Esta lucha por ensalzar la inteligencia ha sido una constante. Debemos hacerla avanzar. Este congreso es una gran contribución. Espero que sea enriquecedor e inspirador».