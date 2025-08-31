CCOO Granada se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 Daniel Mesa, secretario general de CCOO Granada, destaca que el proyecto representa una oportunidad estratégica para el tejido productivo, social y económico de la ciudad y la provincia

Ideal Domingo, 31 de agosto 2025, 12:12 Comenta Compartir

El sindicato Comisiones Obreras de Granada, a través de su secretario general, Daniel Mesa Sánchez, ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, sumando así el respaldo de una de las principales organizaciones sociales de la provincia a una iniciativa que busca posicionar a Granada en el corazón cultural de Europa.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de esta incorporación: «La implicación de fuerzas sociales y sindicales como CCOO refuerza aún más esta candidatura, posicionando a Granada como ejemplo de cohesión social y desarrollo sostenible. La cultura es un bien común y su impulso debe nacer del consenso, la participación y el compromiso de todos los sectores que conforman nuestra sociedad».

Daniel Mesa ha subrayado que «apoyamos esta candidatura porque entendemos que Granada 2