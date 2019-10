Cazado en un control de la Guardia Civil un delincuente de Granada que estaba en búsqueda y captura ARCHIVO EFE El arrestado estaba en requisitoria por dos juzgados granadinos | Fue pillado conduciendo un automóvil sin haber obtenido nunca el carné de conducir IDEAL Martes, 15 octubre 2019, 14:26

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Granada, un ciudadano ecuatoriano de 24 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que fuera sorprendido conduciendo un automóvil sin haber obtenido nunca el carné de conducir.

El detenido, además, estaba en requisitoria por dos juzgados granadinos, el Penal nº 2, que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplimiento de condena; y el Penal nº 1 que ordenaba su búsqueda y citación.

La detención se produjo en la carretera que une la A-92 con la localidad de Huétor Tájar, a la altura del kilómetro 1. Una patrulla del Subsector de Tráfico de Granada interceptó un turismo con la intención de denunciar al conductor por una infracción al Reglamento de Tráfico y al identificarle y solicitarle el permiso de conducir, los agentes comprobaron no solo que no lo llevaba consigo, sino que no lo había obtenido nunca.

Justo antes de que el conductor fuera investigado por un delito contra la seguridad vial, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico consultaron sus antecedentes y comprobaron que en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia le constaban dos requisitorias de dos juzgados granadinos, por lo que en lugar de investigarlo lo detuvieron.