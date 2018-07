Casado con dos granadinas

El efecto colateral sobre el debate de la ciudad

El 19 congreso del PP celebrado en Madrid ha tenido un efecto colateral en el Ayuntamiento de Granada que ha pasado desapercibido. En el mes de julio estaba -y todavía está- contemplado celebrar el debate sobre el estado de la ciudad, cuya convocatoria corresponde al alcalde.

Se evitaron las primeras semanas del mes para no hacerlo coincidir con las comisiones y eso provocó que se planteara la posibilidad de celebrarlo el viernes día 20. En la comisión de Presidencia se abordó la conveniencia de posponerlo porque ese mismo día varios concejales del PP se desplazaban a Madrid -ente ellos la portavoz- y ya tenían cerrados los billetes del AVE. Alguien -que no fue precisamente un edil del PSOE- no descartó seguir adelante porque en este pleno no hay votación. Otra alternativa fue celebrarlo el mismo día del pleno ordinario, el último viernes del mes. Después vino la presión desde la oposición para que se traslade el debate a septiembre, tras las vacaciones. Que no es lo mismo que tener que hacerlo 'durante' las vacaciones e interrumpirlas. Obviamente.